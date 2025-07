Según Alberto, la Justicia lo persigue "por ser peronista"

El expresidente Alberto Fernández atribuyó ayer su procesamiento en la causa Seguros, dictada este jueves por la Justicia, a una "decisión judicial que fuerza la interpretación de pruebas" con el solo propósito de mantenerlo "arbitrariamente ligado al proceso".

"Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación", expresó el exmandatario desde sus redes sociales.

Fernández señaló que quien dispuso su procesamiento fue "la (in) Justicia Federal", a través del juez Sebastián Casanello, quien también le dictó un embargo sobre sus bienes por más de 14 millones de pesos, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo del sistema de seguros del Estado durante su gestión.

"Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el 'riesgo' que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros", sostuvo el exmandatario.

Y señaló: "Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso".

Negocios incompatibles

Fernández fue procesador este jueves por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor, en una resolución también alcanzó al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández, y a María Cantero, histórica secretaria del expresidente y esposa del empresario.

La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.

Pedido de la defensa

En un comunicado, la defensa de Alberto Fernández sostuvo que buscará que la Cámara de Apelaciones "anule la decisión por arbitraria, prematura e infundada y encauce la investigación con parámetros objetivos tendientes a la averiguación de la verdad".

"La resolución, que cuenta más de 400 páginas, deja en evidencia que el magistrado ya tenía tomada su decisión de forma previa a escuchar al doctor Alberto Fernández el viernes pasado", sostuvo el texto difundido por los abogados.

Y agregaron que Casanello "arribó a esta decisión sin haber producido ninguna de las pruebas ofrecidas por el doctor Fernández en reiteradas oportunidades, las cuales buscaban conocer si en las esferas inferiores a su cargo, vinculadas al área de seguros, se cometieron irregularidades o no durante su mandato".

