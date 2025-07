Se definió la ley para renegociar tierras de Salta Forestal en Anta

Tras el visto bueno de la Cámara baja, en el Senado definieron la ley que dispone un proceso de renegociación de contratos de concesión por tierras de Salta Forestal, la entrega de tierras a puesteros, recuperar tierras improductivas y ordenamiento para el aprovechamiento sostenible.

En una reunión con la comisión de Legislación General del Senado, el presidente de Salta Forestal, Ignacio Lupión y el gerente general, Guillermo Haddad, expusieron los alcances del proyecto que procura brindar soluciones de fondo a la zona del departamento Anta que abarca 316.000 hectáreas.

Salta Forestal S.A., que fue creada en 1974 como sociedad mixta entre la Provincia de Salta y Fabricaciones Militares, hoy tiene un paquete accionario compuesto en un 98% por la Provincia y un 2% por el municipio de Joaquín V. González.

En la actualidad, unas 110 familias de puesteros habitan la zona, en condiciones de extrema ruralidad y se estima que algunos viven en el lugar desde hace más de 50 o incluso 100 años. Entre los objetivos del proyecto se destaca la necesidad de promover el desarrollo productivo, social, económico y ambiental y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Sobre las actuales concesiones actuales, los directivos detallaron que los grupos Cresud y Anta del Plata explotan unas 200.000 hectáreas y revelaron que el canon vigente que abonan, equivale al 10% de la producción bruta, representa ingresos aproximados de 4 millones de dólares anuales. Con nuevas concesiones y una adecuada gestión, se estima que la recaudación podría triplicarse.

También se analizó el plan de posibles relocalizaciones de puestos situados en zonas de bañados y la situación jurídica de las tierras, que se continuarán rigiendo por la Ley 7623, que regula los cánones provinciales y su distribución con los municipios.

El senador Walter Wayar propuso dividir la ley en dos partes: una dedicada a la regularización dominial y otra al esquema productivo. En ese sentido, Lupión dijo que, de aprobarse la ley, Salta Forestal está en condiciones de iniciar la entrega de tierras a los actuales poseedores en base a un relevamiento de 2019 que hicieron la UNSa, el Conicet y el INENCO.

Sobre el estado de los catastros en relación con la Ley de Ordenamiento Territorial, Lupión confirmó que, si bien la norma reclasificó algunas zonas verdes, como ocres y amarillas, aún no fue reglamentada. No obstante, ello no impide el desarrollo productivo de la agricultura y la ganadería.

Tras el encuentro la comisión del Senado emitió dictamen favorable por entender que representa un paso clave hacia la inclusión social, el desarrollo sustentable y la justicia territorial para cientos de familias que habitan por generaciones las tierras de Salta Forestal.