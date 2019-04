Denuncian que les robaron en la policía tras ser detenidos

Dos empleados de un restaurante de la ciudad de Salta vivieron una dramática situación cuando, según sus dichos, fueron detenidos sin motivo y denunciaron la sustracción de dinero, documentos y otros efectos personales, de la dependencia policial a donde los alojaron. Facundo Gerez, de 23 años, y Ezequiel Tolay, de 30, señalaron que lo más llamativo de todo fue que no los registraron como que estuvieron privados de su libertad.

Los jóvenes relataron a El Tribuno que todo sucedió en las primeras horas del sábado pasado cuando abordaron un remise en el centro de la ciudad para trasladarse al domicilio de Gerez en barrio Siglo XXI. "Nosotros trabajamos como cocineros en un restaurante de la calle Alsina al 300 y luego de cumplir con nuestra labor, el viernes a la noche nos fuimos al centro. Allí estuvimos hasta pasadas las doce cuando tomamos un remise", contaron. Explicaron que a unas 10 cuadras antes de llegar al domicilio, el remisero hizo una maniobra extraña en el momento en que apareció en escena un patrullero. "Nos hicieron bajar del vehículo con el argumento de que no queríamos pagar o que el chofer sospechó algo de nosotros", relataron. El caso fue que ambos fueron conducidos al destacamento policial de barrio Democracia. "Allí nos hicieron sacar todo lo que teníamos en nuestras mochilas y nos tuvieron un largo rato en el patio", dijeron.

Más tarde los condujeron a la Alcaidía de Tribunales en la Ciudad Judicial y que antes de salir les entregaron las mochilas. "En la Alcaidía nos tomaron los datos personales y nos sacaron fotos y fue entonces que al abrir mi mochila descubrieron que yo tenía trescientos pesos, pero no era ese todo el dinero que yo tenía", sostuvo Tolay. Y agregó: "A mí me faltaban como mil pesos, además del DNI, la tarjeta de Saeta y el aerosol que uso para el asma". Por su parte Gerez contó: "A mí me faltaba todo el dinero, alrededor de mil quinientos pesos, el DNI, la tarjeta de Saeta y el celular". Los cocineros fueron liberados alrededor de las 4 merced a la intervención de la dueña del negocio donde trabajan. "Nos soltaron porque se dieron cuenta de que habíamos sido detenidos de manera injusta", señalaron. Antes de retirarse de la Alcaidía fueron a reclamar la devolución de sus pertenencias. "Nos dijeron que allí no había nada, que fuéramos al otro día a reclamar en la policía de barrio Democracia", expresa ron