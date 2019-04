“Era un retroceso eliminar el sistema de boleta electrónica”

El mandatario argumentó que no está a favor de cambiar el sistema de boleta única electrónica en un año electoral.

A cuatro meses de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales, se muestra confiado en su candidatura. “El 10 de diciembre voy a ser presidente”, afirmó.

¿Por qué desdobló las elecciones provinciales? En otras oportunidades las adelantó y ahora las atrasa...

En 2017 las elecciones fueron concurrentes (con sistema papel y boleta electrónica). Nos generaron la advertencia de que esta elección, que tiene cinco categorías nacionales y cinco provinciales, a diferencia de lo que fue hace dos años cuando era una sola categoría nacional y hasta tres provinciales, podría generar un problema operativo serio. La verdad hubiese sido una actitud irresponsable no escuchar esas advertencias.

Uno de los caminos era modificar la ley electoral eliminando la boleta única electrónica. Para mi juicio, es un retroceso. Modificar una ley electoral en un año electoral es cambiar reglas de juego, yo nunca fui amigo de eso. Por eso se tomó la decisión de convocar las elecciones en una fecha diferente a la elección nacional.

“Modificar una ley electoral en un año electoral es cambiar reglas de juego”.

¿Por qué la fecha? Nosotros tuvimos la ley provincial 7.697, que estableció que las elecciones eran el primer domingo de octubre y el segundo de noviembre. En 2015, la hicimos el segundo domingo de abril y el tercero de mayo, por ley la 7810. Luego se derogaron esas leyes y quedó la facultad en el Ejecutivo.

Cuando hicimos esa elección tan temprano tuvimos un problema muy serio. La Auditoría General y los ministerios de Gobierno y Economía trabajaron mucho con las transiciones de varios municipios. Recuerdo casos como Salvador Mazza, Colonia Santa Rosa y Güemes. En muchos municipios, la transición larga terminó generando un descalabro no solo económico sino también político.

En virtud de eso volvimos a la fecha que había planteado la Legislatura inicialmente, que era el primer domingo de octubre y segundo de noviembre.

¿No considera que, en contraposición a lo que pasó en 2015, ahora la transición será muy corta? Tras doce años de su gestión, habrá solo un mes.

A nivel nacional, para presidente de la Nación son 16 días. A nivel provincial será un mes, bastante bien. Es más, cuando fui electo gobernador, mi elección había sido a fines de octubre pero hubo apelaciones en la Justicia; y fui proclamado unos 20 días antes de asumir. Ahora con la boleta electrónica la proclamación ocurre cuatro o cinco días después de la elección.

Ante la crisis económica y las políticas de austeridad que lleva la Provincia, ¿no consideró viable que se vote los cargos provinciales con boleta papel?

Las elecciones obviamente cuestan plata. El sistema de boleta única electrónica no tiene un costo muy superior al sistema tradicional, en el que hay que imprimir millones y millones de boletas y contar con un aparato de logística brutal. Insisto en lo que decía antes, para garantizar la seguridad jurídica no se pueden cambiar las reglas de juego en un año electoral. Evidentemente, lo hacés para perjudicar o beneficiar a alguien.

Entonces este año los salteños irán hasta cinco veces a elecciones, algo que se cuestionó en 2015.

Sí, ya nos pasó en 2015. El problema es que el sistema electoral nuestro es diferente al de la Nación. Cambiemos le había prometido al pueblo argentino que iba a implementar el mismo sistema que el de Salta. El que no cumplió con su compromiso fue el Gobierno nacional.

“El sistema de boleta única electrónica no tiene un costo muy superior al sistema tradicional”.

¿Mantiene firme su candidatura a presidente de la Nación?

Yo voy a ser presidente el 10 de diciembre. Estoy convencido, para eso voy a ganar las PASO nacionales de agosto y luego las generales de octubre.

¿Si en agosto no gana, se presentaría en las elecciones provinciales de octubre a un cargo provincial como diputado?

Con franqueza, de ser candidato a presidente y pasar a diputado o concejal me parece un exceso. Yo cumpliré una etapa como gobernador. No digo que esos cargos no sean importantes, pero si en tu cabeza estás discutiendo conducir un país y después sos candidato a un cargo municipal o departamental, me parece que lo que estás buscando es un cargo público. Yo no estoy buscando un cargo público.

“En muchos municipios, la transición larga terminó generando un descalabro económico”.

¿Ya definió quien será su candidato a vicepresidente?

No todavía porque falta un tiempo largo para la presentación de candidaturas, quedan dos meses. Hay que ver cómo se presenta el mapa político. Aún no están definidos los candidatos a presidente de los distintos frentes.

Distintos sectores políticos planteaban la necesidad de una reforma constitucional. ¿Lo cree posible este año? ¿Lo ve oportuno en el último año de su gestión?

Yo me había propuesto tratar de no cambiar la Constitución, todos los gobiernos buscan modificarla. Eso genera una inestabilidad en términos de inseguridad jurídica. Soy consciente de que hay cosas que hay que cambiar. Obviamente, yo ya no lo haré como gobernador porque termina mi mandato. De todos modos, el clima político, social y económico de la Argentina, me parece, no da para discusiones tan estructurales. Entiendo que hay que hacerlo en un momento de más estabilidad social.

.