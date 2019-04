Adrián Adrover y las ganas de volver a dirigir al santo

Una vez que quedó sentenciado el descenso de Juventud Antoniana del torneo Federal A, también finalizó el vínculo con el DT Adrián Adrover. En la primera reunión de la semana, luego del duro golpe que significó la perdida de categoría, los dirigentes del club santo trazaron algunos puntos en cuanto al futuro, pero no hubo una definición con respecto al arribo de un nuevo entrenador o la continuidad de Adrover.

“Siento una sensación buena en cuanto al trabajo y triste porque al final el resultado no fue el que todo esperábamos, pero nosotros sabemos en las condiciones en la que tuvimos que jugar y esas cosas condicionan mucho. Nos tocó esta situación, qué vamos a hacer y hay que aceptarlo”, declaró Adrián Adrover a El Tribuno desde Buenos Aires.

El técnico aclaró que “habíamos quedado que mi vinculo terminaba cuando finalizaba el campeonato y así fue”. Al continuar con sus declaraciones sobre la posibilidad de renovar su contrato con el club santo, Adrover, manifestó: “Lo pase muy bien ahí, me trataron muy bien y podría volver tranquila mente”.

Acerca de que si hubo una charla preliminar sobre su posible regreso con los dirigentes de Juventud, anticipó: “El presidente me lo ha manifestado. Lo que pasa es que ellos tienen que ver en qué lugar se encuentran ahora y qué es lo que quieren hacer. Cómo está el club, la situación. Hay muchas cosas que ellos tendrán que ver. Entonces yo entiendo que se tomaran un tiempo y verán cual es la mejor opción, qué es lo que conviene más al club en este caso”.

Luego llegó al turno para hablar más en profundidad sobre el descenso y si siente alguna culpa. “No para nada. Yo estoy agradecido a los jugadores. A los dirigentes, al presidente Gustavo Klix y al resto de la comisión directiva, a la gente. Tengo solo palabras de agradecimiento. No siente culpa porque esto es un trabajo en equipo, nos tocó que pasaran las cosas de la manera que pasaron. Esto es fútbol y ya sabemos en las condiciones que jugamos. Lo hemos hablado muchas veces. El otro día decían que no menos de ocho penales no nos dieron y bueno es muy difícil jugar así”, señaló el DT.

Adrover se refirió a las cuestiones de los árbitros, el campo de juego visitante y de los dirigentes ejerciendo presión en el Federal A. “Y eso a veces condiciona también y desnaturaliza un poco. Cuando las reglas no son muy claras ni parejas es muy difícil. No sé por qué es así. Por ahí se equivocan nada más, pero el hecho es que se equivocaron. Los árbitros se equivocaron mucho en perjuicio de Juventud. Le pasó también a Gimnasia en el partido que jugó ante San Martín de Formosa. Un poco pasa eso”, sostuvo.

Sobre la falta de apoyo, Adrover comento: “Lo que pasa que también se necesita el apoyo del Gobierno. Los equipos no han tenido mucho apoyo del Gobierno, es otra realidad. Vos ves que en otras provincia apoyan muchísimo a los clubes profesionales. Y en Salta no está el mismo apoyo. Incluso nosotros hemos hablado muchas veces de las condiciones en las que jugamos. A mí me parece que de alguna manera el poder político nos hubiera ayudado a que no juguemos a 1.000 km de Salta un clásico donde se define el descenso y sin público”.