Las próximas Pascuas empujan hacia arriba el precio de los quesos

En la previa al jueves y viernes santo, los católicos buscan platos que incluyan choclo, quesos, pescados y huevo para seguir la tradición de hacer ayuno de carne de vaca. Los que opten por el queso, lo pagarán mucho más caro que hace solo un mes atrás.

Una recorrida por algunos de los mercados más concurridos, como el Cofruthos y otros de la zona céntrica, refleja que el kilo de criollo de vaca cuesta unos $280, es decir, $80 más que lo que valía a principios de marzo, cuando estaba a 200 pesos. El incremento es de un 40%.

El queso de cabra también experimentó una suba de 80 pesos. Hace cuatro semanas, el kilo costaba $220 y ahora tiene un precio de 300 pesos, es decir, subió un 36%. En el cremoso hubo un salto similar. Costaba $185 y ahora llega a 250 pesos, es decir que aumentó 65 pesos. Esto significa un incremento de un 35%.

"El queso subió y sigue subiendo porque hay escasez. El choclo, en general, todos los años comienza a bajar a partir de esta fecha", explicó Laura, empleada de una verdulería del mercado Cofruthos.

Contó que una de las verduras que más buscan los clientes es el zapallo. "Los clientes buscan tanto el zapallo amarillo como los verdes para hacerlos rellenos o en tartas y tortillas porque es económico", sostuvo.

La joven contó que las ventas están complicadas. "Los clientes compran medio kilo o menos. Solo llevan lo específico para preparar una sola comida. Antes llevaban de a kilo y variado pero ahora no. Igual, el domingo de Pascuas bajan abruptamente los precios de todos estos productos, tanto el choclo como el queso", acotó.

El choclo blanco, insumo básico para las tradicionales humitas y pasteles, mantiene su precio. En marzo costaba de 100 a 120 pesos la docena, según el comercio y ahora es posible encontrarlo también a 100 en incluso a $80 en determinados locales, mientras que el choclo amarillo sigue rondando en 110 a 120 pesos la docena.

Los pescados

En cuanto a los pescados, carne magra que los católicos acostumbran a consumir en la antesala de la Pascua, hubo incrementos aunque no tan significativos como los del queso.

Las variedades frescas que tienen mayor demanda son la merluza, que en un mes pasó de $220 a $250 el kilo fileteado y el sábalo que subió de 95 pesos a $105.

"El plato más elaborado para esta época es el sábalo relleno con tomate, morrón y cebolla, ya sea al horno o la parrilla. También hay gente que lo prepara frito. En segundo lugar lo que más vendemos es el filet de merluza", expresó un empleado de una pescadería y marisquería sobre la calle Ituzaingó, en la zona céntrica.

"A comparación de otros alimentos, el pescado no subió tanto porque estaba estipulado que no iba a haber un gran incremento. Lo que pasa es que así lo había decidido el sector. Además, si sube mucho el precio, la gente directamente no compra y eso no es conveniente para nosotros", añadió.

La docena de huevos también fue en alza ya que actualmente ronda los 55 pesos, mientras que hace un mes salía unos 45 pesos.

"La semana pasada había bajado pero ahora subió un poco. Lo que pasa con el huevo es que cuando hay escasez se dispara el precio pero si hay mucho, como la semana pasada, baja. Todo depende de las granjas", explico la dueña de un comercio del mercado.

En locales habilitados



Desde Bromatología del Ministerio de Salud, recomiendan comprar pescados solamente en comercios habilitados, que presenten buena higiene general y exhiban productos frescos, conservados. El olor nunca debe ser intenso, similar al amoníaco. Los ojos deben estar brillantes, nunca hundidos; las agallas rojas o rosado intenso; las escamas fijas, adheridas al cuerpo; la carne firme; la pigmentación viva y brillante, la columna vertebral firmemente adherida a los músculos. En la casa, se debe hacer un buen lavado de manos y correcta manipulación del alimento y utensilios. Debe ser completamente cocido, hasta que al cortarlo presente una coloración “blanca, opaca” y se deshaga con el tenedor, para evitar intoxicaciones por bacterias.