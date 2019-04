Urtubey sobre los nuevos precios congelados: "Con 2.500 puntos de venta es un chiste"

El gobernador de Salta y referente del espacio Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, afirmó hoy que son "una buena noticia" las medidas anunciadas por el Gobierno para aliviar la suba de los precios de los alimentos y tarifas, pero "francamente insuficientes" en cuanto al impacto y el alcance nacional.

Según argumentó, el congelamiento de precios en 64 productos de la canasta básica "en una Argentina con una superficie tan grande, (que estén disponibles en) 2.500 puntos de venta es un chiste" ya que, por ejemplo, "en Salta, en el mejor de los casos podés encontrar algún punto de venta en la capital".

"Está bueno, es una buena noticia que haya un alivio para la gente, aunque sea poco o insuficiente", manifestó Urtubey en una entrevista con radio Mitre.

En esta línea advirtió que "es un alivio que no suban las tarifas y que haya acuerdo de precios, pero parece que es inconsistente porque son solo 60 productos y 2.500 puntos de venta".

Al respecto aseveró que "las medidas son raras en términos de impacto" y, sobre el congelamiento de aumentos para los servicios de luz y transporte, dijo que "el problema en la Argentina es que nosotros necesitamos previsibilidad".

"(No podemos) ni hacer un tarifazo irracional ni congelar todo porque se vienen las elecciones. Así nunca se atraerán inversiones", dijo el gobernador quien manifestó su voluntad de competir por una candidatura a presidente dentro del espacio de Alternativa Federal, que aúna al sector del peronismo no kirchnerista.

Y agregó: "Me preocupa mucho el alcance que pueda tener el programa. Creo que tienen mucho más de acuerdo electoral con gobernadores y dirigentes de Cambiemos".

"El propio Gobierno dijo que es el plan electoral de Cambiemos. Sinceramente, con la crisis que vive la Argentina, con un 12 por ciento de inflación en tres meses, amerita que nos pongamos a ver algo más allá de la cuestión electoral. El tema es cómo llegamos a diciembre. La gente no da más", sentenció.

Por último, respecto del plan de regularización de deudas de la AFIP, Urtubey insistió con que "es algo bueno", pero remarcó que "no está hecho para que haya más trabajo, más crecimiento o más empleo. Se están dando tasas de interés del 2,5% de interés mensual. No se está regalando nada. Pero me parece positivo a primera vista. Hay que ver cómo se instrumenta".