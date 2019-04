Nace Jaguares XV para jugar la segunda categoría de la Currie Cup

Jaguares XV, la franquicia de la Unión Argentina de Rugby, fue confirmado para disputar la First Division (segunda categoría) de la Currie Cup, que se disputa en Sudáfrica y que con 130 años de vida, es el torneo más importante del rugby de ese país. El plantel argentino se conformará una vez que se brinde la convocatoria oficial para el Personal Rugby Championship, que Los Pumas afrontarán, como todos los años, ante las selecciones de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

El certamen tendrá una zona con 7 fechas, semifinal, final y un partido para ascender a la Premier Division (primer nivel), comenzará el sábado 6 de julio y finalizará el fin de semana del 31 de agosto. La oficialización de la participación de Jaguares XV la hizo la Unión de Rugby de Sudáfrica (SARU).

Junto a Jaguares XV también estarán el seleccionado de Namibia, los actuales campeones South Western Districts Eagles, Boland Cavaliers, Down Touch Griffons, Hino Valke, Eastern Province y Leopards. En cuanto al fixture, restan pulir algunos detalles respecto a las sedes, días y horarios de los partidos.

La última participación de un equipo argentino en una competencia sudafricana había sido la de Pampas XV, que entre 2010 y 2013 disputó la Vodacom Cup, con el agregado que, en 2011, bajo la conducción de Daniel Hourcade, fue campeón tras 11 triunfos consecutivos.

El entrenador para este año será el ex jugador de Los Pumas, Ignacio Fernández Lobbe, actual Head Coach de Argentina XV, que logró este año el título del Americas Rugby Championship. El plantel se irá definiendo en el mes de junio, cuando finalice el Sudamericano Seis Naciones y comiencen las convocatorias correspondientes a los Seleccionados Nacionales.

‘Es un orgullo para el rugby argentino formar parte de este prestigioso torneo que lleva más de 130 años de historia. En este 2019 tenemos presencia en 15 campeonatos internacionales y sin dudas, la First Division de la Currie Cup es una excelente oportunidad para tener a todos nuestros jugadores en competencia y con rodaje mundial‘, afirmó Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby.