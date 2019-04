Roldán: “Tienen un poder importante y tenemos que potenciarlos”

Apuesta en marcha. Villa San Antonio comenzó un nuevo ciclo bajo la conducción técnica de Aniceto Roldán, el hombre elegido por los dirigentes para encarar los play-offs en el Regional Amateur, tras el despido de Martín Martos.

El nuevo técnico de la villa se calzó la pilcha de entrenamiento y junto a Miguel Velarde (ayudante de campo) y Javier Eiroa (PF) dirigió ayer su primera práctica, pensando en Amalia de Tucumán, al que enfrentarían el domingo en el Gigante del Norte, a las 16.30.

Previo al inicio de las actividades, el entrenador tuvo unas palabras para con los referentes de la diferentes agrupaciones de San Antonio, quienes se hicieron presentes para brindarle su apoyo al nuevo cuerpo técnico.

Gabriel Arias, presidente de la villa, acompañado de otros dirigentes, fue quien presentó a Aniceto Roldán con el plantel.

“Esta mañana -por ayer- nos pusimos de acuerdo con el presidente (Arias) y no solo en la parte económica, también en la futbolística. Hablamos del plantel. A la mayoría de los jugadores los conozco y para nosotros es una ventaja, nos facilita un poco la tarea. Como le dije a los muchachos, ahora esperamos equivocarnos lo menos posible”, dijo el flamante DT de San Antonio, al finalizar su primera práctica.

Como era de esperar, Roldán priorizó la parte futbolística y dispuso de un breve ensayo. Si bien el entrenador no cambió mucho, comenzó a ponerle su impronta al equipo apostando por los delanteros bien definidos. “No vamos a cambiar mucho, ellos tienen que estar convencidos de lo que tienen que hacer, tienen un poder futbolístico importante y tenemos que potenciarlos en los resultados. Para eso tienen que estar acorde a lo que se necesita en esta clase de campeonatos”, destacó con mucha convicción el técnico azulgrana.

Roldán dejó en claro en la práctica que Gustavo Balvorín está en sus planes, ya que lo incluyó en el once titular. “Teniendo a Balvorín en el medio me puede distraer dos o tres jugadores. A lo mejor él no concreta, pero sí sus compañeros. Me pasó con el “Tigre” Amaya cuando lo llevé a Perico. De él decían que estaba atado con alambre, pero distraía y hacían los goles los otros”, explicó, para luego agregar: “Él está entusiasmado, esperemos que nos de buenos dividendos”.

Con el arribo del nuevo técnico, las esperanzas se renovaron porque todos tendrán la oportunidad de mostrarse y convencer a Roldán que están en condiciones: “Los chicos me mostraron mucha predisposición. La salida de un técnico a veces significa para algunos jugadores una mala señal. La convivencia te lleva a tener cierta amistad, pero esto es fútbol y hay una institución por detrás, el jugador se debe a eso. En otros planteles tuve afinidad con algunos chicos, pero lamentablemente si no me convencía, no jugaba”, dijo Aniceto Roldán, anticipando que no será fácil ganarse un lugar en su equipo.

Apuesta por Balvorín

Aniceto Roldán sabe muy bien a qué quiere jugar y con qué elementos cuenta en el plantel de San Antonio. En su primer práctica, el nuevo técnico de la villa comenzó a plasmar su idea de juego: utilizó el clásico esquema 4-4-2 incluyendo a Gustavo Balvorín en su once ideal.

Roldán es un convencido que podrá aprovechar la experiencia del delantero, quien bajo las órdenes de Martín Martos (exDT) sumó escasos minutos. El que dejó la institución por decisión propia fue Marcos Navarro.

El once que dispuso Roldán ayer fue: Maino; Velazco, Girón, Carate y Mamaní; Rojas, Silveira, Ávalos y Huerta; Vicedo y Balvorín.