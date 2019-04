El rojo quiere dar vuelta la historia ante el bicho

Independiente jugará hoy en su estadio ante Argentinos Juniors, buscando revertir el 3-2 en contra del partido de ida y el bajo nivel de juego exhibido, para así acceder a los octavos de la Copa de la Superliga, instancia en la cual enfrentaría a San Lorenzo.

Se jugará en el estadio Libertadores de América, desde las 20, televisado por Fox Sports Premium y con el arbitraje de Facundo Tello.

Independiente jugó muy mal en La Paternal. Pero, el bicho fue sorpresivo por lo bueno ante un Independiente, que es claro favorito para avanzar de fase.

Este Independiente de Holan apenas clasificó para la Sudamericana 2020 al ser séptimo, pero con el dolor de culminar a 19 unidades de su vecino y campeón Racing, situación que potencia su mala coyuntura pese a que casi con seguridad va a eliminar a Binacional de Perú en la primera fase de la actual Sudamericana.

El equipo perdió el brillo del que fue campeón de la Sudamericana 2017 y hoy es un híbrido con problemas para gestar juego y serias falencias defensivas, muchas veces disimuladas por el alto nivel del arquero Martín Campaña.

el rojo no tiene opciones y la Copa de la Superliga le podría dar la chance de llegar a la Libertadores 2020, por eso debe clasificar ante un adversario que, a priori, no debería ser más que un trámite y que llegará diezmado a Avellaneda.

Argentinos no tendrá dos figuras como Gabriel Hauche (hizo dos tantos en la ida) y Alexis Mac Allister, ambos suspendidos por llegar a la quinta amarilla, ingresando por ellos Borja y Pisculichi.

Por el pase en Victoria

Tigre y Colón jugarán a las 13.15, en el estadio José Dellagiovanna, será controlado por Mauro Vigliano e irá televisado por TNT Sports.

En la ida empataron sin goles en Santa Fe y el ganador enfrentará en octavos al vencedor de Unión y San Martín (T).

En Tigre, Gorosito no podrá contar con Galmarini, quien deberá cumplir una fecha de suspensión, y en su lugar iría Pérez Acuña, mientras que Prediger podría regresar en reemplazo de Cardozo.

Por su parte, Colón viene de vencer a Deportivo Municipal y pasó de fase en la Sudamericana y como el próximo miércoles 24 de abril juega ante Temperley por la Copa Argentina, Lavallén haría al menos dos variantes. En la defensa, Ortíz ingresaría por Schmidt y Fritzler entraría por Chancalay.

Newell´s quiere hacer valer la ventaja

Newell‘s recibirá en el Coloso Marcelo Bielsa a Gimnasia LP a las 15.30, con arbitraje de Diego Abal, televisación de Fox Sports Premium. El vencedor jugará ante Defensa y Justicia en octavos de final.

La lepra ganó 1 a 0 en La Plata y su director técnico, Héctor Bidoglio, aún no confirmó el equipo.

Por su lado, el adiestrador Darío Ortíz no podrá contar con Víctor Ayala, expulsado y en su reemplazo ingresará Franco Mussis.

Vibrante definición

Unión recibirá a San Martín de Tucumán a las 17.45 en el estadio 15 de Abril, con Andrés Merlos como juez principal. Transmite TNT Sports.

En el encuentro de ida igualaron 1 a 1 y el ganador enfrentará en octavos al vencedor de Tigre y Colón.

Unión viene de quedar eliminado en la Sudamericana ante Independiente del Valle.

En San Martín de Tucumán, ya descendido, el director técnico, Ricardo Caruso Lombardi, aún no confirmó el equipo.

Probables equipos

Independiente: Martín Campaña; Nicolás Figal, Alan Franco, Guillermo Burdisso y Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez, Nicolás Domingo y Pablo Hernández; Martín Benítez, Silvio Romero y Cecilio Domínguez. DT: Ariel Holan.

Argentinos Jrs: Lucas Chaves; Matías Romero, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Franco Moyano, Fausto Vera; Damián Batallini y Leonardo Pisculichi; Enrique Borja y Claudio Spinelli.

DT: Diego Davobe.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Néstor Moiraghi, Ignacio Canuto, Lucas Rodríguez; Diego Morales, Lucas Menossi, Sebastián Prediger o Agustín Cardozo; Walter Montillo; Lucas Janson y Federico González. DT: Néstor Gorosito.

Colón:Leonardo Burián; Alex Vigo o Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Gabriel Esparza; Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Newell´s: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Stéfano Callegari, Leonel Ferroni; Jerónimo Cacciabue, Braian Rivero, Luis Leal o Francisco González, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez; Alexis Rodríguez. DT: Héctor Bidoglio.

Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Lucas Licht; Franco Mussis, Lorenzo Faravelli, Brian Mansilla, Maximiliano Comba; Horacio Tijanovich y Jan Hurtado. DT: Darío Ortíz.

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli; Bruno Pitton; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Franco Troyansky o Augusto Lotti y Nicolás Mazzola o Maximiliano Cuadra. DT: Leonardo Madelón.

San Martín (T): Pedro Fernández; Juan Orellana, Rodrigo Moreira, Lucas Acevedo, Oliver Benítez; Hernán Petryk, Gonzalo Lamardo, Rodrigo Gómez, Matías García; Gonzalo Rodríguez y Valentín Viola. DT: Ricardo Caruso Lombardi.