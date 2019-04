Central Norte va por otra alegría en tierras jujeñas ante San Pedro

Otra prueba de ilusión tendrán Central Norte está tarde cuando a las 17 visite a Atlético San Pedro de Jujuy por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

No fue una semana más para el cuervo, pasaron muchas cosas, pero la fortaleza de este grupo buscará tener otra alegría en el campo de juego. Fabricio Reyes y Ronaldo Martínez pasaron días difíciles en cuanto a lo personal pero ambos decidieron decir presentes hoy en San Pedro como mejor homenaje a quienes disfrutaban verlos dentro del campo de juego.

El técnico azabache, Ezequiel Medrán, no confirmó el equipo pero el paraguayo iría de entrada frente a los jujeños y La Perla esperaría en el banco.

El resto, los mismos que vienen afrontando los últimos partidos y la salvedad de que por derecha aparecería el juvenil Francisco Peinado para ocupar el lugar del lesionado Marcos Valsagna.

En frente estará el millonario de San Pedro, que viene de finalizar segundo en la zona 2 detrás de Talleres de Perico y en la fase anterior eliminó a Monterrico San Vicente por un global de 4 a 0. Entre los jugadores conocidos se encuentra Maximiliano Ponce, exjugador de Pellegrini y Matías Roldán, ex Camioneros Argentinos y Normal Rosarino, ambos titulares esta tarde.

En su estadio, bautizado La Vicera de Cemento, la campaña de Atlético San Pedro fue irregular hasta el momento, el elenco jujeño disputó cinco encuentros, ganó dos, empató en dos oportunidades y perdió en una ocasión, ante Talleres de Perico por 1 a 0.

El encuentro de esta tarde promete mucho, el elenco de San Pedro sabe que se enfrenta a uno de los candidatos de la zona y buscará hacer valer su localía. Por su parte, el cuervo ya sabe lo que es ganar en tierras jujeñas, tal como lo hizo en el partido de ida frente a Atlético Cuyaya al que lo goleó por 3 a 0 en el estadio Plinio Zabala de Talleres de Perico.

Hasta el momento la campaña de Ezequiel Medrán al frente de Central viene siendo impecable, disputó doce encuentros, ganó diez y empató solamente en dos ocasiones pero también sabe que en estas instancias de “mano a mano” los números quedan de lado.

La ilusión del ascenso para Central Norte y para sus hinchas va creciendo con el correr de los partidos y si bien el pueblo azabache no podrá decir presente en Jujuy, el equipo sabe que desde Salta la gente alentará para acompañar de alguna u otra manera a sus jugadores en estos primeros noventa minutos en busca de la semifinal de la Región Norte.

Las equipos:

S. PEDRO - C. NORTE

E. Fanola - M. Pegini

L. Gerbán - L. Beterette

R. Lavayén - F. Rodríguez

N. Montero - P. Krupoviesa

M. Carabajal - E. Buruchaga

L. Gurrieri - F. Peinado

H. Cervantes - O. Young

A. Sánchez - M. Iglesias

M. Roldán - B. Jurado

M. Ponce - R. Martínez

G. Díaz - D. Núñez

DT: S. Galván - DT: E. Medrán

Estadio: Vicera de Cemento

Árbitro: Walter Cardozo

Hora de inicio: 17