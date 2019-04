Macri recibirá mañana a Evo Morales en Casa Rosada

El presidente Mauricio Macri recibirá mañana en la Casa Rosada a su par de Bolivia, Evo Morales, para analizar los contratos de comercialización de gas que firmaron ambos países, entre otros temas de interés bilateral.

El mandatario boliviano arribará a la sede gubernamental a las 12:00 de este lunes y, tras los saludos y las fotos protocolares con Macri, ambos darán una declaración conjunta sin preguntas de la prensa.

Luego de eso, los dos jefes de Estado se trasladarán al despacho presidencial para mantener una reunión bilateral, según se informó oficialmente.

"Entre los temas que se van a abordar en la visita oficial del presidente Morales están los temas referidos al gas, energía y todos los temas bilaterales que tenemos entre Bolivia y Argentina", dijo el canciller boliviano, Diego Pary, en declaraciones recogidas por la agencia internacional AFP.

Buenos Aires y La Paz tienen un contrato de compra-venta de gas natural hasta 2026, aunque el suministro ha sufrido sobresaltos por diferencias entre la demanda y la oferta.

Bolivia también reclamó varias veces el pago puntual por el suministro energético, mientras la venta de gas ha bajado a casi la mitad de los 22 millones de metros cúbicos diarios pactados originalmente.

Tras el encuentro en la Casa Rosada, Morales y Macri se trasladarán al aeropuerto militar de El Palomar para ver el avión Pampa III, fabricado por FADEA, que la Argentina entregará al país vecino como parte del acuerdo.

Por otro lado, Pary también adelantó que en la reunión del lunes se discutirá "el fortalecimiento de la hidrovía Paraná- Paraguay", una vía hacia el Atlántico que Bolivia pretende priorizar para su comercio de importación y exportación.

Al respecto, el Gobierno de Morales desea bajar su dependencia de los puertos de Arica e Iquique, ubicados en Chile, país con el que Bolivia mantiene históricas disputas por temas de frontera y su salida al mar.

Según trascendió, otro de los temas que se podrían tratar en el encuentro es un acuerdo recíproco para brindar asistencia de salud gratuita en uno y otro lado de la frontera.

También se conversaría la posibilidad de que Bolivia se sume a la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2030, que la Argentina pretende realizar junto con Uruguay, Paraguay y Chile. Morales había suspendido su visita a Buenos Aires en tres oportunidades (una vez en 2017 y dos veces en 2018), en el marco de una relación distante con Macri a raíz de las diferencias en sus perfiles ideológicos. Mese atrás, el gobierno boliviano mantuvo cruces con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado a Macri, por una denuncia de este último acerca de que el vecino país no cumplía con la reciprocidad en materia de atención medica gratuita.

No obstante, las controversias y tensiones luego se zanjaron cuando los gobiernos de ambos países acordaron la futura firma de un acuerdo para cubrir la atención sanitaria de sus respectivos ciudadanos no residentes.