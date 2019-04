La indefensión de los pobladores criollos

Por algún motivo que no se entiende, los aborígenes hicieron circular la versión de que el pollo que la niña había comido estaba en mal estado.

Fernando Soria es un estudiante de Enfermería que reside en Santa Victoria Este y suele colaborar en cada campaña que se realiza en las diferentes comunidades, tanto criollas como aborígenes, y tomó conocimiento del hecho que quedó reflejado en el video que se difundió masivamente.

"Como la familia de la chiquita no dejó que se hiciera la autopsia no pudo determinarse claramente qué le produjo el fallecimiento; pero eso de que murió porque el pollo estaba en mal estado no se sostiene de ninguna forma", dijo.

"Los padres y la otra hermanita comieron a la par de la chiquita que falleció y no tuvieron ninguna reacción. La menor que falleció al parecer ya venía con problemas de salud de antes, al menos eso se comentaba en el hospital", expresó el estudiante.

La casa de un vecino

"Lo cierto es que con ese argumento los originarios atacaron a esta gente criolla y amenazaban con quemar una casa que no tiene nada que ver con los que venden pollos y comida a la parrilla porque son vecinos. Rompieron mesas, sillas, tiraron la comida que había en la parrilla y fue un momento de mucho temor para la gente", recordó el joven.

Soria explicó: "Lamentablemente muchos originarios se manejan de esa manera porque sienten que pueden hacer lo que ellos quieren. Veníamos de otros episodio lamentable cuando los médicos de una fundación que vienen en forma permanente a ayudar a los que más lo necesitan fueron echados y amenazados por los aborígenes, porque decían que si esa fundación los ayudaba iban a perder el subsidio".

"Todos los caciques responden al senador Mashur Lapad pero, en lugar de hacerles el bien a sus hermanos, terminan por perjudicarlos. Con ese tipo de actitudes es difícil que la gente de buen corazón quiera colaborar con estas comunidades que son las que por lejos más necesitan de la solidaridad", consideró el dirigente social criollo del Chaco salteño.

Se fueron

Felizmente los aborígenes no lograron su cometido de incendiar la vivienda vecina a la venta de pollos y aunque el personal policial se hizo presente nada podían hacer.

"Los agentes llegaron prácticamente al último, cuando ya los aborígenes se iban y, además, eran ampliamente superados en número", refirió el referente social y estudiante de enfermería de Santa Victoria.