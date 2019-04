“Macri es el caos”, una de las picantes frases de Cristina Kirchner que presentará su libro

Editado por Sudamericana, la publicación será presentada por la propia mandataria el 9 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se realizará entre el 25 de abril y el 13 de mayo.

En el libro, Cristina Kirchner realiza “un recorrido íntimo por circunstancias y momentos de su vida, de la del país y de los años del gobierno más discutido y celebrado de la reciente democracia argentina”, según anticipa la editorial.

“Este libro no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos, es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también”, señala la ex mandataria en la publicación, que contará con 600 páginas.

La propia Cristina Kirchner, que se encuentra en Cuba visitando a su hija Florencia, anunció este martes la salida del libro en su cuenta de Twitter, donde dio a conocer la tapa.

Algunas citas del libro:

El día después: “Hubo una decisión mía de retirarme porque sentía que todo había sido muy vertiginoso, tal vez demasiado intenso. Necesitábamos todos descansar: yo de los argentinos y los argentinos de mí. Porque gobernar este país? mamita!”

Macri: “Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es: Caos. Sí, Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina”.

El fracaso del PRO: “Macri podría haber sido un capitalista exitoso, disciplinar al sector agroexportador con retenciones escalonadas y diferenciadas, pero eligió ser carancho del sistema financiero”.

Daniel Scioli: “A punto de cerrarse las listas fue una tarde a verme a Olivos. Estábamos los dos solos. Le dije: No, Daniel. Nos van a atacar diciendo que yo quiero los fueros o, peor todavía, que voy a ser tu comisaria política desde la Cámara de Diputados. Hoy, a la distancia, mientras escribo esto y veo los números de aquella elección en primera y segunda vuelta, me pregunto: ¿Hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada?”.

Augurio: “Néstor me lo dijo: Te van a perseguir a vos y a tus hijos. No fue altisonante. Estaba serio y cuando le pregunté: ¿Por qué decís eso?, enseguida cambió de conversación. Fue en El Calafate. Lo que no puedo recordar es si fue durante la última semana que estuvimos juntos”.

Vacaciones en Cariló: “Néstor, con sus diarios a cuesta Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, Ámbito Financiero, La Prensa, El Día de La Plata y todas las revistas que encontraba, se iba a una confitería y esperaba que yo volviera de hacer las compras tomando un café. Por supuesto, me producía y arreglaba como si fuera a una fiesta: Sombrero, anteojos de sol, pareo, etcétera, etcétera, etcétera. Él iba de remera, zapatillas, medias, short de baño y llevaba una gorrita con visera para atrás. Uno de esos días estaba sentado en la mesa con la pila de diarios y revistas y se acercó una señora muy paqueta que le dijo: ¿Me da La Nación, por favor?. Yo justo venía entrando y Néstor le dijo: No, señora, no puedo, son de la patroncita que ahí viene”.

Eduardo Duhalde: “Tuvimos una discusión fuerte vinculada a la alianza electoral con Duhalde para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones presidenciales en 2003. Yo no quería; insistía en que era una losa que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Trabajaba en todos los frentes para convencerme, también en el familiar. Muchos años después Máximo me contó que un día, en Río Gallegos, su padre lo había invitado a dar una vuelta: ‘Acompañame a ver unas obras, le pidió. Cuando se subieron al auto, con Néstor al volante, le preguntó: ¿Vos creés que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron?. Máximo le contestó que sí, que obvio, y entonces le hizo otra pregunta: ¿Vos creés que este país necesita terminar con el tema de la deuda externa crónica y tener otra política económica, que genere trabajo?. Máximo le volvió a contestar que sí, que claro, y Néstor le dijo: Bueno, entonces ayudame a convencer a tu vieja porque tenemos que cerrar con Duhalde. Si no, no ganamos”.

Patrimonio: “Nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública. Y menos a la Presidencia de la Nación”.

La obra pública: “No puedo dejar de observar que las dos principales obras de la provincia, el aeropuerto internacional de El Calafate y el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia, fueron realizadas por dos importantes contratistas de obra pública, con actuación de larga data en la República Argentina. Benito Roggio e Hijos comenzó como empresa constructora en el año 1908 y ESUCO, de Carlos Wagner ex presidente de la Cámara de la Construcción, en 1948. (?) Por eso resulta indignante y ofensivo a la inteligencia que en el año 2018, en el marco de lo que se conoce como la causa de las fotocopias de los cuadernos, los dueños de empresas constructoras de obra pública con 110 años de antigüedad una y 70 la otra ‘entre muchas otras digan que recién en el año 2004 tuvo que llegar el ministro de Planificación Federal Julio De Vido para convocarlos y enseñarles cómo cartelizarse en la obra pública cual niños en un jardín de infantes. Ridículo”.

Pingüino o pingüina: “Recuerdo cuando me dijo: Puedo ir yo de vuelta y después vos. Ni loca, le contesté. Porque si yo era candidata luego de dos mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir: Pone a su mujer porque no puede ser reelecto”.

La CGT: “Cuando recuerdo los cinco paros generales que hicieron durante mi último mandato no puedo dejar de pensar que también hubo un fuerte componente de género. Digámoslo con todas las letras: la CGT es una confederación en la que no hay mujeres que conduzcan”.

Néstor y Bergoglio: “En el primer almuerzo, recuerdo que conversamos sobre Néstor y yo le dije: ¿Sabe qué creo que pasó entre ustedes, Jorge? Porque le digo Jorge cuando hablamos y no Su Santidad y él, obviamente, me dice Cristina. En el fondo creo que la Argentina era un país demasiado chico para ustedes dos juntos”.

El Memorándum con Irán: “La ilusión de firmar el Memorándum e imaginar la fotografía del juez argentino a cargo de la causa sentado en Teherán tomándole declaración a los acusados iraníes fue, hoy lo puedo confirmar, una verdadera ingenuidad de nuestra parte, que nos hizo olvidar de los intereses geopolíticos en pugna”.

Clarín: “Recuerdo un día que, ya finalizada la sobremesa, íbamos caminando hacia la salida del comedor y Magnetto me dijo: No pueden sacar la reforma, la gente no está de acuerdo, la calle no está de acuerdo, hay mucha crítica y opinión negativa. Entonces le contesté: Ay, Héctor -no le decía Magnetto, le decía Héctor-. ¿La calle? ¿Me lo dice en serio? ¿Usted cree que la calle sabe qué estamos discutiendo en el Senado? La calle ni siquiera sabe lo que es el Consejo de la Magistratura, son ustedes los que no están de acuerdo, no la calle. Mire, pueden seguir sacando veinte mil editoriales y artículos en mi contra que voy a seguir opinando lo mismo y votando lo mismo”.

Héctor Magnetto: “Él tiene un fuerte interés por la política y no se trata solamente de un tema de lobby, para resguardar o mejorar sus intereses económicos, eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir el poder en sentido estricto y completo”.