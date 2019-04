Godoy, molesto con Pablo Outes por la falta de precisiones sobre la Cooperadora Asistencial

Pablo Outes explicó en Diputados la distribución de los fondos del ente autárquico. No supo decir en números el incremento de personas que asisten a los comedores municipales si bien dijo que hubo un aumento "notorio".

El presidente de la Cooperadora Asistencial de la capital Pablo Outes detalló ayer ante los legisladores el funcionamiento de la entidad y cómo es la distribución de sus fondos. Así también, confirmó que asisten a 27 comedores en toda la ciudad y se realizan 6 Programas Alimentarios. Sin embargo, al finalizar el encuentro el diputado Santiago Godoy expresó su malestar por la falta de información presentada y la consideró "insuficiente para responder las inquietudes de los legisladores". Por ese motivo acordaron una nueva convocatoria a los directores de la Cooperadora en el corto plazo.

Outes especificó que el presupuesto anual con el que cuenta es de $ 370 millones de pesos de los cuales un 48% está destinado a políticas alimentarias, un 38% en personal y mientras que el 14% restante es destinado a programas de prevención y formación, programas deportivos, convenios con diferentes entidades, etc. “Que el 38% de nuestro presupuesto sea en personal no es lo ideal, pero no es desorbitada en comparación con otros organismos estatales”, dijo el funcionario.

En este sentido, Outes aseguró que los 27 comedores que asisten en la Capital manejan aproximadamente un presupuesto de $370 por persona, siendo este valor mucho menor al que se maneja en el resto de los departamentos de la provincia. “Entiendo que todos los departamentos tienen sus problemas pero en Capital la situación es muy complicada ya que somos la región más poblada y por lo tanto es que necesitamos un monto mayor para resolver los problemas de esta masa de habitantes”, dijo el funcionario según informaron desde la misma Cámara de Diputados.

El diputado Tomás Rodríguez consultó sobre si existe aumento de personas que asisten a los comedores en la Capital, ante lo cual el presidente de la Cooperadora Asistencial manifestó que si bien no manejan un número preciso, es notorio el incremento de gente ante la difícil situación económica que vive el país.

En tanto, el diputado Ramón Villa preguntó sobre la presencia de bolsones pertenecientes a la Capital en otros departamentos, el funcionario explicó que estos son provenientes de Nación, a los cuales se los puede redistribuir en donde sea solicitado ante alguna situación extrema, mientras que los que son de procedencia provincial no pueden ser reubicados.

El diputado Lucas Godoy indagó sobre las medidas de solución que se tomarán una vez que se concrete la desaparición del impuesto a las Cooperadoras Asistenciales como se establece en el pacto fiscal firmado con Nación, lo que pondrá en situación de desfinanciamiento a estos organismos, y sobre todo cuál será el destino del personal contratado. Así también, el legislador explicó que desde su perspectiva “se cargó de muchas obligaciones a las cooperadoras que en un primer momento no las tenían y de las cuales cada Municipio y la provincia deben hacerse cargo, dejando a cargo de este organismo solo la tarea alimentaria”.

En este sentido, el diputado Alejandro San Millán aseguró que es necesario estudiar el destino de los bienes, vehículos y edificios de la Cooperadora Asistencial, al igual que la reasignación de sus empleados.

Por su parte, la diputada Gladys Paredes consultó sobre la eficiencia de los programas que lleva a cabo el organismo y resaltó que es importante para la distribución de fondos en esta área el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Por otro lado, el diputado Héctor Chibán consultó sobre las presuntas malversaciones denunciadas en la Justicia por el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, ante lo cual Outes respondió que esos temas están en el ámbito judicial.

En la reunión estuvieron presentes los diputados: Santiago Godoy, Mario Ángel, Ramón Villa, Lucas Godoy, Alejandro San Millán, Mario Ábalos, Dionel Ávalos, Silvia Varg, Tomás Rodríguez, Elio Flores, Javier Diez Villa, Gladys Paredes, Mario Moreno, Matías Posadas, Bettina Romero, Betty Gil, Héctor Chibán, Mario Vilca y Nicolás Taibo.