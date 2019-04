En Salta hay una prevención básica en los gimnasios 

El viernes pasado, Patricio Bixquert, un hombre de 37 años que realizaba ejercicios en el gimnasio del hotel Alejandro I, tuvo una muerte súbita, y tras ese hecho El Tribuno hizo un relevamiento en diferentes locales donde se realizan ejercicios y sobre las medidas preventivas que toman los respectivos encargados respecto al estado de salud de los concurrentes; las medidas varían según cada establecimiento.

Si bien es cierto que según la ordenanza 12.215, promulgada en 2004, que indica que los concurrentes a los gimnasios tienen que presentar “una constancia de aptitud física acorde a la actividad a realizar”, los propietarios de los locales consultados indicaron que casi nadie cumple esa normativa. ¿La razón? “Si exijo la aptitud física, la gente se va a otro gimnasio”, dijo uno de los entrevistados y los otros coincidieron.

Roberto Salomón, dueño del reconocido “Full Center Gym”, sostuvo que ellos cuentan con una reglamentación propia. “Generalmente pedimos que la gente se realice una aptitud física acorde a la gimnasia o deporte personal”.

Respecto al fallecimiento de Bixquert, sostuvo: “Sabemos que se pueden presentar estas situaciones y cuando pasa hay que estar preparados. En nuestro caso, el personal tiene que hacer, cada tres meses, cursos de primeros auxilios en reanimación, también cursos en casos de siniestros, como incendios, el uso apropiado de matafuegos y evacuaciones”.

Salomón contó que existen controles. “La Municipalidad te exige certificados y cursos de reanimación. Nosotros realizamos estos cursos con el personal de Defensa Civil y hace un mes hicimos uno nuevo”.

Por su parte, uno de los encargados de un gimnasio de la zona sur, que prefirió reservar su nombre, también habló con este diario y dio su punto de vista. Sobre las exigencias, explicó que como medida fundamental “te piden que el gimnasio sea manejado por profesores de Educación Física y no solo por instructores”. Sin embargo, esto tampoco se cumple. “Son muy pocos los locales que son trabajados por profesionales”.

Al ser consultado por la solicitud de aptitud física a los asistentes, se sinceró. “No se pide una constancia, y es por el sedentarismo propio de la gente. Si exijo la aptitud física la gente se va a otro gimnasio”. Esta respuesta fue compartida por los otros entrevistados.

“Lo que uno hace particularmente, al momento de la inscripción del socio, es preguntarle por qué vienen al gimnasio, si ya realizo antes una actividad física e ir de a poco”.

Al igual que Salomón, los encargados del gimnasio de la zona sur dictan cursos y en los próximos días realizarán un curso de RCP (reanimación cardiopulmonar), junto a la Cruz Roja.



Marcelo Sánchez, uno de los culturistas salteños que supo participar en competencias internacionales, es el encargado del gimnasio en el Club Villa Mitre.

“La gente llega a un gimnasio, paga la cuota y jamás hay pedidos de aptitud física, pero esto no es de ahora ni de un gimnasio, es desde siempre”, comentó. “Lo que yo si hago es tomar precaución con gente mayor. Generalmente trabajo con chicos de 13 a 15 y con gente hasta los 50 años aproximadamente”.

Sobre la muerte en el gimnasio del hotel Alejandro I, sostuvo: “Creo que fue un caso aislado. Lo que pasa es que desde el sendentarismo se opina, las personas se alarman porque si vas a un gimnasio por primera vez, seguramente al otro día te va a doler el cuerpo, pero cuando entrenás y acostumbrás a tu cuerpo, te das cuenta que es una actividad saludable y por eso se practica en todo el mundo”.

“En este caso se dio como podría haber pasado en algún partido de fútbol. De hecho el gimnasio es una actividad que se trabaja con un ritmo bajo en el corazón, porque se repiten series y hay descanso en el medio”.

Finalmente agregó que “ni los gimnasios ni los instructores somos los culpables de lo que pasó. Estamos a favor de la salud, esto no es un boliche”.

Modificaciones y el costo del desfibrilador

Desde el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta indicaron que las autoridades “que integran la Comisión de Deporte, Turismo y Recreación se reunieron e iniciaron el análisis de modificaciones a la ordenanza 12.215, que regula la habilitación y condiciones de funcionamiento de los establecimientos o locales destinados a la enseñanza o práctica de actividades físicas y/o deportivas”. El próximo encuentro será el martes próximo.

La muerte de Patricio Bixquert en el gimnasio del hotel Alejandro I alarmó a todos, pese a que el mencionado lugar contaba con un desfibrilador y la mayoría de los gimnasios no lo tienen.

De hecho, ninguno de los locales consultados por El Tribuno cuenta con este aparato, por su costo (más de 2.000 dólares).

“Creo que el desfibrilador no debería ser tan caro. Estoy pagando la cuota de uno y todavía no llegó al gimnasio”, dijo Roberto Salomón, dueño del Full Center Gym, y agregó que “ni siquiera los centros de salud de primeros auxilios cuentan con un aparato de estos”.

El encargado de un gimnasio de la zona sur expresó: “Todavía no pudimos comprarlo, pero estaría bueno tener algún convenio para poder adquirirlos”.