En Santa Fe convocaron a una mujer de 105 años como autoridad de mesa

Este domingo se realizan las PASO y Berta Ritvo está preocupada porque considera que no está en condiciones. La citación dice que puede ser penada con prisión si no cumple.

Berta Ritvo tiene 105 años y fue designada por el Tribunal Electoral como auxiliar dos de la mesa 2.121 que funcionará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se celebrarán este domingo y para las elecciones generales del próximo 16 de junio.

"Resulta insólito que haya llegado a mi domicilio la designación", se sorprendió la mujer, quien dos años atrás había protagonizado un incidente con el Tribunal Electoral de la provincia, cuando denunció que no aparecía en el padrón y no podía votar. La situación se salvó y, pese al mal momento, finalmente pudo ejercer su derecho cívico.

"¿Con la edad que tengo me nombran? No, no, no. ¿En qué país estamos? Primero me sacan del padrón y después... Habrán dicho 'si con esto la ofendimos, con esto la halagamos'. No sé qué me van a decir", comentó entre risas Berta, haciendo gala de un excelente buen humor, y reveló que, precavida, en febrero su familia consultó los padrones y no figuraba.

Por supuesto, cumplió con los trámites de rigor y no sólo fue agregada sino que fue convocada como autoridad de mesa. Ahora está preocupada porque en el documento de designación dice que si no cumple con las obligaciones, puede ser penada con seis meses de prisión. Si bien su hija ya inició los trámites para impugnar la decisión, todavía no le respondieron.

Berta aseguró que se mantiene "bien informada" de los sucesos de la ciudad, de la provincia y del país. Su familia le lee las noticias y ya tiene decididos varios de sus candidatos. Sin embargo, lamenta no poder cumplir su obligación cívica. Cuenta que se cansa mucho y que necesita administrar sus energías. No puede levantarse a las 7 para abrir la mesa.

"No estoy en condiciones, no puedo atender a los demás", confesó al Diario UNO de Santa Fe, aunque ratificó que, por nada del mundo, se pierde la oportunidad de ir a votar. En la mesa de su casa tiene panfletos del Frente Social y Popular. "Si vos lo querés leer hacelo, no te digo que los votes sino que lean, los jóvenes tienen que saber", aconseja.