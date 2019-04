El líder de la barra de Boca volvió tras ser deportado de Colombia

Volvió encapuchado, con una gorra y el buzo hasta el mentón. Sus ojos quedaban entre las sombras, pero enseguida fue descubierto: una maraña de micrófonos rodeó la figura de Rafael Di Zeo, uno de los jefes de la barrabrava de Boca, que llegó al país tras haber sido deportado de Colombia. Había intentado asistir al partido entre el equipo de Alfaro y Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

"Es una vergüenza, me lo hacen a mí porque soy conocido, todos pudieron entrar", dijo en el aeropuerto de Ezeiza el barra, que agregó: "Acá la única realidad es la verdad, la verdad es que yo no incumplo nada, entonces las medidas tienen que ser claras. No me pueden violar las garantías constitucionales", sostuvo.

Según explicó el líder de La Doce, al llegar a Colombia saltó una "alerta roja como si fuera terrorista" y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de "hacer payasadas". "Me saltó una alerta roja como si fuera un terrorista, para ellos es algo grave, como si fuera el jefe de la ETA, cuando se dan cuenta de que es por una contravención se ríen del país", sostuvo.

No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Hoy Di Zeo y otros 5 barras brava de Boca no entraron a Colombia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 24 de abril de 2019



Di Zeo y otros seis barrabravas de Boca habían sido deportados en la noche del martes desde Bogotá, a la que habían llegado con destino final en la ciudad colombiana de Ibagué, donde el miércoles el equipo "xeneize" enfrentará al local Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

El barra viajó el martes en un avión de Lan hacia Colombia, en un vuelo que hizo escala en Lima, pero en Bogotá no pudo pasar los controles de las autoridades migratorias locales, que lo deportaron junto a otros seis barrabravas boquenses.

"Rafael Di Zeo y los 6 barras que lo acompañan fueron inadmitidos por las autoridades de migraciones de Colombia. Vuelven en el primer vuelo para Argentina llegando a Ezeiza en horas de la mañana. Esto es fruto del trabajo de cooperación entre los paises sudamericanos junto a Conmebol. Los violentos son violentos en cualquier estadio. No hay fronteras en la lucha contra ellos", comunicó anoche Tribuna Segura Sudamérica.

En Migraciones de Colombia se le impidió el paso a Rafael Di Zeo En Migraciones de Colombia se le impidió el paso a Rafael Di Zeo

El Ministerio de Seguridad le aplicó a Di Zeo el derecho de admisión en abril de 2017 y por el término de dos años, por tener procesos en marcha por atentar contra la integridad pública, pero el 3 de abril de 2019 la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (DNSEF) le aumentó la prohibición a cuatro años más.

La semana pasada Di Zeo intentó eludir sin suerte el derecho de admisión en Mar del Plata, pero lo encontraron en las cercanías del estadio José María Minella, en la previa del encuentro de Boca ante Estudiantes de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina. Anoche tampoco pudo en Colombia.

Fuente: La Nación