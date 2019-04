Conocé al salteño que despliega su alas y sueña en San Lorenzo

Si bien el fútbol salteño atraviesa uno de sus peores momentos de la historia con descensos de por medio, hay noticias que arrancan aunque sea una mueca de satisfacción y que valen la pena destacar.

Si bien el objetivo de los clubes salteños es contar en sus planteles profesionales con jugadores surgidos de sus canteras, también hay chicos que buscan el progreso y emigran a otras provincias para alimentar ese sueño de jugar al fútbol en Primera División.

Este es el caso de Mauricio Suica, quien a sus 16 años, firmó su primer contrato profesional, en San Lorenzo de Almagro, donde actualmente se desempeña en la sexta división.

“Llegué a San Lorenzo por intermedio de mi representante (Juan Carlos Prycodko), quien me trajo a prueba en noviembre y gracias a Dios quedé. Antes me probé en Argentinos y Boca”, contó el juvenil que además dio detalles de su contrato con el ciclón: “Como a todo jugador profesional, me pagan un sueldo que me ayuda mucho”. Y firmó por tres años.

Mauricio Suica se inició a los 4 años en el humilde Deportivo Atlas, donde jugó hasta los 10 para luego sumarse a Libertad. Y a los 15 llegó al club del cual es hincha: Central Norte. En el cuervo fue goleador del Torneo Regional de Clubes del NOA (Sub-15), con 13 tantos. También defendió la camiseta de la Selección de Salta.

“Jugué un año en Central Norte en séptima y sexta división, con la que salí campeón. Soy hincha de Central, y la verdad es que hay jugadores muy buenos que tranquilamente podrían estar peleando por una oportunidad en algún club de Primera”, expresó.

El joven salteño tiene una nueva vida en Buenos Aires, pero de a poco se va acostumbrando al ritmo del profesionalismo.

“El día a día es diferente, tenés horarios, la rutina es levantarse temprano para entrenar a las 8 de la mañana, almorzar, volver a entrenar y después ir a la escuela”, contó Mauricio.

El padre, don Pedro Suica, trabaja en la Municipalidad y su madre, Alicia Rivainera, es empleada doméstica. Juntos criaron a seis hijos, dos varones y cuatro mujeres.

“Todo esto sería para ellos, lo que hicieron por mí desde chico es algo impagable, siempre me acompañaron y me aconsejaron. Me gustaría ayudarlos en todo lo que pueda. Mi familia está muy contento por el presente que estoy viviendo, pero hay que seguir progresando”, admitió Mauricio, quien se crío en Villa Floresta, donde actualmente vive su familia.

Por último, el jugador que mide 1,67 metros y pesa 62 kg tiene de ídolo a Juan Román Riquelme y se desempeña actualmente en la séptima de San Lorenzo. Con esta camiseta disputó las primeras cinco fechas del campeonato de inferiores de la AFA y marcó dos goles.

“Mi sueño es jugar en Primera y después poder vestir la camiseta de la Selección. También espero que Central pueda ascender y volver algún día a jugar con esa camiseta”, sintetizó la joven promesa de Salta.