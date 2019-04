Desmienten ola de robos y denuncias con cuentas truchas en redes sociales

Durante el último fin de semana una ola de denuncias se viralizaron en las redes sociales. Desde robos de rodados hasta intentos de hurtos de diversa índole, con arma blanca y de fuego.

Toda esta situación desencadenó un estado de inseguridad social disparado por testimonios que circularon en grupos de Whatsaap y otras redes.

Sin embargo, desde la comisaría aseguraron que solamente hubo tres denuncias: una pelea entre hermanos; una contravención por consumo de alcohol en la vía pública, y un robo a mano armada a una empleada de un reconocido comercio de Rosario de la Frontera.

Marcelo Leiva, comisario de la dependencia policial 31, manifestó a El Tribuno que "en las redes sociales se hicieron denuncias de diversas índole, pero acá en la comisaría no hubo nada de esas causas que mencionan en las redes".

"Tampoco hubo alertas al 911 de algún hecho que denunciaban en las redes. Hubo fotos de sucesos que pasaron hace tiempo y los ponen como que pasó ahora", alertó Leiva.

"Otra de las denuncias falsas fue acerca de un robo en las afueras de un establecimiento educativo, en donde ladrones habían intentado apuñalar a una persona para robarle un rodado, cosa que es totalmente falsa, y no hay ninguna denuncia de este hecho", aseguró.

También confirmó que, desde la Policía, para que no quedase alguna duda sobre este supuesto hecho, lo primero que hicieron al tomar conocimiento de la denuncia en la red fue revisar las cámaras de seguridad de la zona y no se encontró nada.

"De que hay casos, los hay. Sobre todo los fines de semana, y especialmente este último, pero fueron por el consumo de alcohol y podemos confirmar un incremento de consumo respecto al fin de semana anterior. Sujetos estaban consumiendo en la vía pública y al no colaborar con la Policía se les hizo las infracciones correspondientes", confirmó Leiva.

Menores de edad en bailes

"Este fin de semana hemos controlado el ingreso de menores a dos boliches de la ciudad, en los cuales hubo muchísimos que intentaron ingresar y algunos hasta han presentado documentos falsos o de algún pariente" advirtió.

"Les pedíamos que muestren el documento y nos decían que se iban a buscarlo a sus casas, por supuesto que no regresaron más".

"Entendemos el malestar, pero los menores de edad no pueden ingresar, y por eso muchos se volvieron a sus casas. Si un menor ingresa, la contravención se hará sin contemplaciones a los dueños y encargados de dichos locales", dijo Leiva.

La misma advertencia corrió para quienes vendan bebidas alcohólicas a menores de edad.

Cuentas truchas

Respecto a las cuentas truchas en redes sociales, el comisario, advirtió que "de acuerdo a las investigaciones que está haciendo personal especializado para detectar este accionar, se han detectado cantidad innumerables de perfiles de Facebook falsos, ya que no había titulares registrados, y muchos tenían identidad falsa. Hacían las denuncias y a las pocas horas ya no existían más".

Con relación al porqué de estas actitudes, Leiva dijo que "no sabemos con qué finalidad lo hicieron. Lo que sí sabemos es que esto desprestigian a nuestra institución, ya que nos hacen quedar como que la Policía supuestamente no soluciona nada, y esto no es así. Las denuncias en nuestras dependencias son las que nos respaldan, porque de todas ellas la Policía trabaja constantemente para esclarecer los hechos" aseguró el comisario.

"No podemos eliminar el delito, pero tampoco es cierto que hubo una ola de robos como denuncian en las redes. De hecho este fin de semana hemos recuperado muchas pertenencias de personas que hicieron la denuncia, y se les entregó lo que hemos recuperado luego de las investigaciones. Desde heladeras, cocinas, herramientas de construcción, entre otros", confirmó.

