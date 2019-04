Alfaro reserva titulares para jugar la Supercopa Argentina

El DT de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, pondrá un equipo alternativo para enfrentar a Godoy Cruz mañana en Mendoza por la Copa de la Superliga, en el que no jugarán Marcone, Benedetto y Buffarini.

Tampoco lo hará Tevez, quien sigue recuperándose de su entorsis en la rodilla derecha y empezaría a entrenarse en forma normal el próximo lunes.

Esos cuatro futbolistas serán preservados para el encuentro ante Rosario Central por la final de la Supercopa Argentina 2018, a disputarse el jueves 2 de mayo también en Mendoza.

El que viajaría hoy con el plantel sería el volante colombiano Campuzano, ya recuperado de un esguince ligamentario en su rodilla derecha, aunque no está confirmado si será titular ante el tomba o estará en entre los relevos.

El once que dispondría Alfaro es muy parecido al que venció a Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata por la Copa Argentina, con la duda de la presencia desde el comienzo de Zárate, quien podría ser suplente para resguardarlo de cara al partido ante el canalla.