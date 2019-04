Revés para Chibán: la Justicia suspendió la asamblea de la Liga Salteña

No “habemus” presidente en la Liga Salteña de Fútbol, tras un nuevo y contundente revés sufrido por la gestión que lleva 15 años ininterrumpidos manejando los destinos del máximo ente del fútbol salteño. Esta vez, fue judicial, tras la intervención de la Justicia, que a través de una medida cautelar decidió impugnar y suspender la proclamación de Sergio Chibán como nuevo presidente liguista, que debía realizarse ayer en la asamblea extraordinaria en calle Burruchaga.

De esta manera, la Justicia dio lugar a la apelación realizada hace algunas semanas por Rubén González y que fue rechazada por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), que derogó la solicitud del expresidente de Juventud Antoniana de anular toda asamblea que proclame a Chibán y no contemple elecciones, tras manifestar su deseo de proponer un cambio y un proyecto alternativo en la Liga. La resolución dictada por el juez Soria llegó ayer por la mañana, a horas del encuentro formal de renovación de autoridades en la sede liguista y se basó en la principal queja del exdirigente: la ausencia de una junta electoral constituida, amparándose para dicha solicitud en la resolución 114 de Personas Jurídicas, que establece que 15 días antes de una asamblea debe realizarse un acta formal donde se establezca la fecha y la conformación de la junta electoral, aunque el mismo estatuto de la Liga iría en contrapelo en varios ítems con la reglamentación de Personas Jurídicas, y en esto se aferran las autoridades de la Liga Salteña para sostener la legitimidad de la proclamación de Chibán sin junta electoral conformada y solo con el aval de los 17 clubes. En la resolución, la Justicia notificó a la Liga y a IGPJ e instó al ente liguista a fijar fecha de elección.

La asamblea será el 22 de mayo

Tras la noticia de la suspensión de la asamblea de renovación por parte de la Justicia, el Comité Ejecutivo de la Liga, con el aún presidente Daniel Cáseres, el proclamado Chibán y los presidentes de todos los clubes, se fijó rápidamente y sin pérdida de tiempo, la nueva fecha de asamblea. Cáseres le confirmó a El Tribuno que se fijó para el miércoles 22 de mayo, a horas 20, en la sede de Gurruchaga. Y sin preámbulos, se designó la junta electoral, que estará conformada por la Dr. Blanca Chacon Dorr, el Dr. José Guaymás y el Dr. Leandro Gallo, quienes se encargarán de fiscalizar que él o los candidatos que se presenten a la contienda electoral cuenten con los avales permitidos para presentar candidatura (deben ser un mínimo de 4 avales y no puede haber más de un aval por club). La fecha estipulada ayer por el Ejecutivo de la Liga y los miembros de la junta electoral serán presentadas el lunes a primera hora en Personas Jurídicas. Luego, se realizarán los demás pasos estatutarios y la publicación de edictos pertinente. Además, se estableció que el plazo máximo para presentar la lista de candidatos es el martes 7 de mayo.

Cáceres seguirá ejerciendo la presidencia hasta tanto.

La propuesta de González

“Voy a hablar con cada uno de los 17 clubes, presidente, secretario, vocal, con cada uno, y que los clubes decidan. Hay que hacer todo de nuevo. Mi idea es conciliación, diálogo, unión y escuchar qué quieren los clubes y que cada candidato a presidir la Liga diga qué va a hacer. Acá la Liga no tiene la culpa del descenso de los clubes, pero es una pata más de la mesa, todos tenemos que involucrarnos, incluidas las comisiones directivas de los 17 clubes. Se viene un lindo desafío y será para bien”, expresó González en diálogo con El Tribuno, para agregar: “La Liga es una institución grande y hay que respetar ciertos estamentos, y la Justicia lo único que hizo fue convalidar los efectos formales a los que hizo referencia el doctor Ruiz. En la firma de los avales de los clubes estaba el membrete de la Liga Salteña, no tenía fecha del día en que se lo hizo, había firmas que no tenían aclaración ni sellos, no tenía la firma de los secretarios ni los avales de la comisión directiva. Ahora se exigirá todo eso”.