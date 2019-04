La CIA estrenó su cuenta en Instagram con una foto repleta de secretos

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) se unió a Instagram, la red social del momento, y lo hizo con una foto llena de símbolos, secretos y mensajes ocultos.

En la fotografía que tituló “I spy with my little eye” (“espío con mi ojito”) -una referencia a un libro infantil de adivinanzas visuales-, se puede ver la mesa de trabajo de un agente de la CIA.

En la imagen se ven libros, documentos, partes de un disfraz, y objetos reales de agentes de la CIA, tal y como cuenta CNET.

Además, para aquellos fans que siguen de cerca la CIA también se pueden apreciar algunos detalles, como la credencial de un empleado de la agencia con la foto de Gina Haspel (la directora) de 1985 y un retrato de Tony Méndez, que en 1979 fue la mente del rescate de seis diplomáticos estadounidenses de Irán.

Entra la multitud de curiosidades que alberga la fotografía, también destaca la hora que marca el reloj que hay sobre la mesa, las 8:46, hora en la que se produjo el atentado a la torre norte del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

"Unirse a Instagram es otra manera de compartir las historias de la CIA y reclutar a estadounidenses talentosos para que sirvan aquí. A través de la cuenta daremos un vistazo a la vida de la agencia, pero no podemos prometer selfis de lugares secretos", explicó Chelsea Robinson, portavoz de la institución.

Según Gina Haspel, la cuenta es parte de un esfuerzo por aumentar la transparencia del organismo. Otros organismos del gobierno estadounidense que han creado cuentas con bastante repercusión han sido la NASA y el Departamento de Defensa. La mayoría del material que estas entidades publican es poco más que una forma de dar a conocer lo que hacen o promover actividades particulares. Nada de eso está mal, pero es difícil pensar que Instagram pueda convertirse en un instrumento de rendición de cuentas para los ciudadanos.

Lo más probable es que esta cuenta le ayude a la CIA a controlar un poco la narrativa sobre algunas de sus actividades. Su efectividad dependerá de la credibilidad que le de cada usuario.