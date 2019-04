Valtteri Bottas se impuso en el Gran Premio de Azerbaiyán

El finlandés Valtteri Bottas encabezó el doblete del equipo Mercedes por delante del británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán y recuperó, por un solo punto, el liderazgo de la Fórmula 1, disputada en cuarta fecha del año en el circuito callejero de Bakú.

Bottas partió desde la "pole position" y marcó el ritmo de la carrera, acosado por el vigente campeón de la categoría, que fue primer escolta con una diferencia de 1.524 segundos y retrocedió al segundo puesto de la clasificación general de pilotos.

El alemán Sebastian Vettel, con Ferrari, completó el podio en Azerbaiyán con un tiempo muy lejano al de las "Flechas de Plata" (+11.739 segundos).

El cuarto lugar fue para el holandés Max Verstappen, con Red Bull, y sexto se clasificó el mexicano Sergio "Checo" Pérez, de la escuedería Racing Point-Mercedes.

Por su parte el español Carlos Sainz (McLaren), quinto el año pasado en el mismo circuito, sostuvo una lucha hasta el final con su compañero de equipo el británico Lando Norris, al que superó en el duelo por la sexta plaza.

El circuito urbano de Bakú proponía un trazado sinuoso y una carrera imprevisible, no solo porque ha registrado tres ganadores diferentes en tres años (Nico Rosberg en 2016, Daniel Ricciardo en 2017 y Hamilton en 2018), sino porque en los dos últimos el piloto que partía desde la pole ni siquiera subió al podio.

Esta vez partió por delante Valtteri Bottas, que se hizo con la "pole" al superar por 59 milésimas a su compañero Lewis Hamilton, aprovechando que el monegasco Charles Leclerc, que había dominado en la prueba libre, estrelló su Ferrari contra las barreras en la sesión de clasificación de ayer.

Con el semáforo en verde, Bottas sostuvo un pulso parejo con Hamilton para defender su primer puesto en la salida, en la que "Checo" Pérez se hizo con el cuarto puesto, aunque dos vueltas después tuvo que devolver la plaza al holandés Max Verstappen.

Bottas y Hamilton conservaron la línea en el arranque, y luego se "respetaron" a lo largo de las 51 vueltas al circuito, consignó la agencia EFE.

A falta de cinco giros Hamilton se puso solo un segundo y medio de Bottas. Mercedes tenía un nuevo doblete en las manos que sólo una "pelea" por el triunfo entre sus dos pilotos podía poner en peligro, pero no ocurrió nada. Hamilton se acercó a menos de un segundo y no se atrevió a más por lo que le dejó el primer puesto a Bottas.

La próxima fecha de la F1 será el Gran Premio de España y se disputará del 10 al 12 de mayo en el circuito de Barcelona.