Strelkov: “El objetivo real es clasificar a los JJOO”

Robert Strelkov vivió una semana cargadas de desafíos y emociones. Fue prácticamente una semana ideal que le permitió clasificar por primera vez a los Juegos Panamericanos de Limas, pero dentro de sus ganas de seguir progresando hay un objetivo aún mayor: competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Revalidar la marca era uno de los objetivos que vine a buscar, el otro era el récord en los 50 metros mariposa. Para mí fue un torneo redondito y me voy contento”, señaló el representante del Uzzi College a El Tribuno.

El nadador consiguió en el Campeonato Nacional de mayores los tiempos que necesitaba para competir en los 100 metros mariposa en los Panamericanos y también se ganó un lugar en el equipo que participará de la posta 4x100 metros libres. Además, se consagró campeón argentino en 50 y 100 metros mariposa y fue bronce en los 50 metros libres.

“Todavía no me puse a pensar en lo que van a ser los Panamericanos. Es un paso más pero nuestro objetivo es intentar clasificar a Tokio 2020. Los Juegos Panamericanos servirán para seguir trabajando y mejorando, pero el objetivo real es clasificar a los Juegos Olímpicos”, contó Strelkov.

La idea es concreta: los panamericanos serán la mayor competencia para el mundo deportivo en el continente, pero siempre hay algo más grande que son los Juegos Olímpicos. Estar allí es un sueño al que todo atleta espera llegar y Robert va por ese camino.

“Torneo a torneo voy mejorando en algo, estableciendo nuevas marcas. Es bueno saber que no estoy estancado y puedo mejorar aún mucho más”, sentenció el bicampeón argentino.

Tokio es la meta final en este nuevo ciclo que vive el nadador formado en Salta. De ahora en más todos sus esfuerzos estarán puestos en conseguir la marca de 51,96 segundos que necesita en los 100 metros mariposa para ser uno de los atletas que representará a la Argentina en la próxima cita olímpica.