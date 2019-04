Medrán: “Quisimos ser protagonistas”

El cuervo fue contundente, fue letal en el área y prácticamente no dejó jugar a Atlético San Pedro.

El técnico de Central Norte, Ezequiel Medrán, analizó el triunfo de su equipo y destacó varios puntos.

“De entrada le pusimos el ritmo al partido, la intensidad, quisimos ser protagonistas, llegamos rápido al gol. A lo largo de la serie lo definimos muy bien”, sostuvo el entrenador quien además agregó: “El rival era un equipo duro, tenía jugadores rápidos pero no les dimos espacios, cortamos rápido su juego en el medio campo y no dejamos progresar. Hicimos un gran trabajo por eso nos quedamos con un triunfo contundente”.

El DT también ya piensa en el próximo rival, Talleres de Perico: “Nos enteramos que Talleres pasó por penales, algo vimos al rival, tenemos que seguir potenciando lo que hacemos bien. Este plantel tiene compromiso y vamos a tratar de no darle espacio al fuerte de ellos. Pasamos dos play off, quedan seis partidos por delante para llegar a la final. Ya conocemos la cancha de Perico, es una cancha difícil pero el equipo está capacitado para resolver situaciones”.

Medrán también destacó la gran concurrencia que hubo en el Martearena.

“Lo de la gente es maravilloso, no deja de sorprender, entre la gente y los jugadores hay un ida y vuelta, se sienten identificados. Tenemos la obligación de ganar siempre”.

Por otro lado, el goleador, Fabricio Reyes, también dio sus sensaciones tras la goleada.

“Hicimos un buen trabajo, sabíamos que desde el arranque teníamos que hacer bien las cosas y creo que lo hicimos muy bien”.

Con respecto a la emoción en los festejos, Reyes expresó: “Venía esperando muchísimo este momento por la situación que pasé, creo que me hacía falta hacer un gol. El gol te da confianza, venía de un bajón porque había errado un penal pero el fútbol es tan lindo que te da revancha”.

Por último La Perla le agradeció al hincha por el afecto: “La gente me brinda un cariño enorme y yo se lo brindo a ellos, dentro de la cancha trato de dar lo mejor para que ellos me sigan brindando ese cariño. Esto va para mi señora y para mi nena que está presente, sabía que ella estaba en la tribuna al lado de mi señora”.