Massa: "Si yo fuera presidente llamaría a toda la oposición , incluida Cristina Kirchner"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo hoy que si él "fuera el Presidente, llamaría a toda la oposición", incluida Cristina Kirchner, para "dejar de lado las peleas, sentarse en una mesa" y "transitar los próximos días previos a las elecciones con tranquilidad y certidumbre".

"Este no es un momento para miserias, para mezquindades o para batallas, el Gobierno necesita parar la pelota y tomar medidas extraordinarias en un momento que, claramente, es excepcional", sostuvo el precandidato a jefe de Estado por Alternativa Federal.

Fue durante una conferencia de prensa que brindó en las oficinas que su partido tiene en Avenida Del Libertador al 850, en la que anunció que le envió una carta a los principales dirigentes políticos del país para mantener un encuentro multisectorial.

En este sentido, Massa consideró que Mauricio Macri "debería convocar a todos los líderes de la oposición, incluida la ex presidenta, para sentarse en una mesa con los sectores políticos, económicos y sociales y transitar los próximos días previos a las elecciones con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y para el mundo".

"No podemos especular. La Argentina no se merece que se siga con la pelea de la grieta, con ese negocio que ha hundido al país y que nos lleva a un lugar de fracaso", agregó.

Durante su exposición, Massa le pidió al resto de los dirigentes abandonar "vanidades, peleas, confrontaciones y odio" porque la actualidad los "obliga a ser generosos".

"También le digo a la ex presidenta, como responsable del bloque mayoritario de la oposición, que si hay una convocatoria del Gobierno, todos tenemos que ir a sentarnos a esa mesa para pelear por la Patria", resaltó.

Por otra parte, el líder del Frente Renovador consideró que las derrotas de Cambiemos en diferentes provincias "muestra una profunda desilusión de la gente" para con el oficialismo nacional.

Además, resaltó que la administración de Macri "debe cumplir su mandato" hasta el 10 de diciembre próximo y evitó referirse a la posibilidad de una gran interna de la oposición en las elecciones.

"Todos tenemos que dejar de hablar de las listas porque la única lista que mira la gente es la del supermercado, la de los despidos y suspensiones cuando entran a las fábricas, la lista de los deudores bancarios. Eso es lo que tenemos que corregir", precisó.

Por último, Massa destacó que el Gobierno haya puesto "en agenda el tema de la transparencia institucional", pero aclaró que "después terminó presionando jueces".

A la vez, señaló que "haber empezado a recorrer el camino de la Argentina abierta al mundo es para rescatar", pero remarcó eso debería ser "para vender trabajo y no para eventos sociales en los que aparecen brindis que después no se traducen en laburo para la gente".

Entre el público estuvieron presentes los equipos técnicos del Frente Renovador, liderados por figuras como Diego Bossio y Aldo Pignanelli, además de diputados nacionales y legisladores del partido.