Gases y balas de goma a manifestantes en las puertas de Desarrollo Social

Hoy fue un día de marchas y protestas en todo el país contra las políticas económicas del Gobierno de Mauricio Macri. A la marcha convocada por la CGT, que aglutinó también a los gremios de la CTA, se sumó la protesta de los movimientos sociales que reclaman ser atendidos por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Pese al temporal que cayó en Buenos Aires, fue masiva la convocatoria de la CGT y la CTA contra las políticas de ajuste del Gobierno.

La funcionaria, que día atrás tuvo que dar la cara y manifestó su "tristeza" frente al incremento de los índices de pobreza en Argentina, es reticente a recibir al movimiento piquetero. Por ello, la sede del Ministerio fue una vez más escenario de tensión y represión, ya que los militantes recibieron gases y balas de goma cuando intentaban instalar carpas e iniciar un acampe para exigir la presencia de Stanley.

Uno de los manifestantes muestra las marcas de las balas de goma.

Diez manifestantes sufrieron heridas a raíz de los "palazos y gases" de parte de los efectivos policiales y una mujer de 55 años fue demorada por "resistirse" a que los uniformados le secuestraran las carpas con las que buscaban acampar.

Mientras los trabajadores ocupados se manifestaron por la defensa de sus puestos y condiciones laborales, así como por el aumento salarial, los desocupados también expresaron sus reclamos. Además de trabajo digno, piden un incremento de la ayuda social, trabajo para las cooperativas, apertura de los planes y actualización de los montos.

"Si el Gobierno no quiere que haya acciones de lucha, tiene que recibir los reclamos sociales", indicó el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien además se quejó porque la Policía detuvo a una mujer antes de que la mayoría llegara a la intersección de la avenida 9 de Julio y Belgrano.

Lidia Ríos referente de un comedor de La Matanza, fue demorada por "resistencia a la autoridad", cuando intentó evitar que la Policía secuestrara las carpas que tenían los movimientos sociales para instalar frente al Ministerio.

Lidia Ríos, demorada por la Policía.

"El Gobierno no da respuesta al aumento de la pobreza. Se están entregando menos alimentos y la mitad de la leche que estaban dando hasta hace poco", indicó la titular de Barrios de Pie, Silvia Saravia.

Permanecerán toda la noche en el lugar

Cerca de las 19:30 los manifestantes realizaron una asamblea y resolvieron permanecer durante toda la noche frente al edificio ubicado en las avenidas 9 de Julio y Belgrano "para que haya un llamado serio del Ministerio y que haya una propuesta seria".

"Nos quedamos acá hasta que haya una respuesta. Si es necesario nos vamos a quedar de pie o tirados en las calles. ¿No quieren carpas? No hay problema", desafió uno de los dirigentes.

Remarcó que tras los incidentes hubo un contacto con funcionarios de Desarrollo Social pero no dieron ninguna respuesta: "Dijeron que no sabían que van a hacer porque no saben que recursos hay. Nosotros queremos una propuesta seria, queremos la apertura de los programas sociales".

"El Gobierno rompió el diálogo y no hay ninguna negociación en proceso. Mientras el país se dirige al desastre social, la ministra Stanley optó por el silencio y la indiferencia ante el hambre de la gente", se quejó otra referente.