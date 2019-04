“Morir de hambre”: un chico lloró frente al Concejo Deliberante de Concepción 

Ocurrió en una audiencia pública en la que se trataba un proyecto para eliminar el cobro de las tasas municipales en las boletas de la distribuidora eléctrica. "Ustedes no hacen nada y nosotros nos morimos de hambre", dijo el niño.

El Concejo Deliberante de Concepción en Tucumán trataba un proyecto para eliminar el cobro de las tasas municipales en las boletas de la EDET, empresa de distribución eléctrica, cuando la audiencia pública se interrumpió por el reclamo airado y desesperado de un grupo de personas que, apremiadas por la economía, pedían trabajo.

Entre los manifestantes había varios niños, uno de los cuales tomó la palabra y les pidió entre lágrimas a los concejales que "hagan algo" porque se están "muriendo de hambre".

El momento fue registrado por la cámara de un teléfono celular. "Sé que el trabajo dignifica a la persona y es lo que no tenemos", se ve y se le escucha decir a una mujer en las imágenes. "Y aquí hay gente que no tiene hijos y sí tiene trabajo. No puede ser, empiecen a estudiar ese tema", agrega otra.

Después de ello intervino el chico: "Mientras nosotros nos morimos de hambre, ustedes se sientan y no hacen nada", expresa al borde del llanto. "Escuchen lo que les dice el niño; por favor, escuchen", arenga su mamá; e inmediatamente el pequeño, llorando más fuerte, vuelve a repetir sus palabras, esta vez acompañado por los aplausos de los vecinos.

El proyecto que se discutía es una iniciativa presentada por el concejal radical José Calcagni que insta a la eliminación del cobro, a través de la factura de EDET, de la tasa municipal por alumbrado, barrido y limpieza. En ese sentido, propone que estos servicios vuelvan a ser abonados en Rentas de la Municipalidad.

Esto fue rechazado en primera instancia por el intendente Roberto Sánchez, informó La Gaceta de Tucumán. El secretario de Gobierno, Julio César Herrera, aseguró que lo que quiere Calcagni "es dejar a oscuras a Concepción".

"En nuestro municipio hay personas que pagan boletas con un monto de $5.000, de los cuales $900 son tasas municipales. Esto distorsiona lo que realmente se consume de electricidad. La idea es que la Municipalidad cobre lo corresponde a través de Rentas y en la boleta de EDET sólo lo que cada usuario consume de electricidad", defendió su propuesta Calcagni.