Protesta de bagayeros bolivianos por sentirse excluidos del acuerdo

Con la noticia de que la AFIP rechazó el acuerdo entre el Gobierno nacional y los bagayeros oranenses, se tensaron aún más los ánimos en una frontera caliente donde la actividad de los loneros es la que mueve la economía regional del norte de Argentina y del sur de Bolivia. La novedad se conoció en las últimas horas del jueves luego de la reunión de autoridades y bagayeros con el juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, en la cual se había firmado un acta acuerdo donde se extendía el plazo de inscripción de estos trabajadores como microemprendedores dentro del Regimen Simplicado de Aduanas, hasta fines de abril. No era lo que pedían los bagayeros, que querían un año de tregua, pero terminaron aceptando la prórroga de 30 días que es nada en vistas a regularizar un trabajo que vienen realizando en las sombras (pero a la vista de todos) muchas generaciones de norteños.

Otra arista del conflicto se presentó cuando los bagayeros bolivianos comunicaron que no acuerdan con el arreglo al que arribaron sus pares argentinos y prometieron cortar ayer en Bermejo el paso de mercaderías por chalanas y por el puente internacional, en rechazo y protesta, ya que aseguran no haber sido tenidos en cuenta en el arreglo. El diario digital "La Voz del Pueblo" del vecino país informó: "Habrá bloqueo en el lado de Bermejo. Los trabajadores de esta región repudian el arreglo que hicieron entre el Juzgado Federal de Tartagal y los trabajadores del lado Argentino en la reunión tratada en la ciudad de Orán".

Afortunadamente los bagayeros de Bermejo (Bolivia) decidieron por la tarde levantar el bloqueo en los ingresos a la ciudad y anunciaron que provisoriamente estarán los pasos habilitados durante este fin de semana, pero el lunes volverían a las protestas.

Para los bagayeros de Bermejo el problema es binacional, ya que los bagayeros de Bolivia llevan mercadería a la Argentina para los mayoristas de Orán, por lo tanto el Régimen Simplificado los alcanzaría.

Para Urtubey, los controles estrictos generan rispideces

Aduana no reconoce el acuerdo de prórroga, así que hay tensión por lo que ocurrirá.

Con la intervención negativa de la AFIP todo volvería al punto inicial del conflicto. El organismo recaudador sostuvo su postura con el argumento de que “la Aduana no formó parte del acuerdo cuando se inició el conflicto”. También aseguró que no participaron de la reunión entre el juez y trabajadores de frontera porque es contrario a la norma. Por eso, quedó vigente la medida que se había tomado anteriormente. Los delegados aún analizan las medidas que tomarán tras la sorpresiva decisión del organismo nacional. Pero algo es seguro, habrá problemas.

El gobernador Juan Manuel Urtubey, consultado sobre el conflicto, dijo ayer: “Gendarmería Nacional, Aduana y Seguridad de Frontera establecieron nuevos sistema de videovigilancia, parecido al que tenemos nosotros. Clausuraron algunos puertos que funcionaban clandestinamente y establecieron un régimen simplificado para importaciones. Es una buena iniciativa, es un proceso gradual que hay que trabajar porque la gente tiene que ir incoporándose en el nuevo régimen en donde van a poder importar más de medio millón de pesos mensuales, un monto importante. Se necesita una prórroga para que puedan inscribirse todos y funcione el mecanismo. Es lo que pidió la propia gente de allí”.

El mandatario provincial agregó: “Lo que pasa es que tienen que pasar por el puerto oficial de Chalanas y por los controles, y eso está generando alguna rispidez. Se busca regularizar la situación a través de las autoridades aduaneras y el Gobierno nacional, regularizar la situación de bagayeros o microimportadores para dedicarse a combatir el narcotráfico porque lo peor que puede pasar es que esté todo mezclado”.

Lo cierto es que la Aduana de Argentina no reconoce el acuerdo del que ellos no participaron y por tanto no recibieron modificación sobre la implementación de dicho acuerdo, por lo que habrá que ver qué sucede hoy y los días venideros con los bagayeros cuando intenten cruzar por la Aduana con sus lonas cargadas.