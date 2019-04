Río Negro elige gobernador en una elección cruzada por el plano nacional

Poco más de medio millón de habitantes de Río Negro habilitados para votar acudieron hoy a las urnas a elegir al nuevo gobernador tras una breve campaña en la que los postulantes se debatieron entre nacionalizar o provincializar la elección.

En un clima casi primaveral, con sol y cielo despejado en toda la provincia, los candidatos ya emitieron su voto y aguardarán en sus respectivas ciudades hasta que haya una tendencia, alrededor de las 20, para salir a hacer declaraciones.

El primero en votar fue el gobernador saliente de la provincia, Alberto Weretilneck, principal dirigente del Frente Juntos Somos Río Negro, quien aprovechó su votación en la ciudad de Cipolletti para pronosticar que la elección se polarizará entre el frente que encabeza, Juntos Somos Río Negro, y el Frente para la Victoria, y vaticinó que habrá un "voto útil".

"Habrá un voto útil. La gente tiene mucho miedo a las propuestas del peronismo. La polarización que existe tiene que ver con las virtudes nuestras y por cuidar a la provincia de algo que no sabemos qué es, pero que tenemos sospechas de que puede ser muy feo", enfatizó Weretilneck, en aparente alusión a lo que representa el Frente para la Victoria y su candidato, Martín Soria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación impidió la posibilidad de que Weretilneck pudiera presentarse nuevamente como gobernador, en un fallo que el propio mandatario esta mañana vinculó a cuestiones políticas.

En tanto, la candidata del Frente Juntos Somos Río Negro, ahijada política de Weretilneck, Arabela Carreras, destacó la "mayor participación" de las mujeres "al más alto nivel político" y dijo que era "el momento más importante" de su trayectoria, al votar esta mañana en la Escuela 321, de Bariloche.

"Este es el momento más importante de mi carrera y creo que además había demanda por parte de las mujeres rionegrinas de tener una mayor participación al más alto nivel político", dijo Carreras a la prensa.

En cambio, el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Martín Soria, luego de votar en una escuela de la ciudad de General Roca, donde es intendente desde hace ocho años, prefirió nacionalizar la elección al afirmar que los rionegrinos deben elegir entre su partido y el "gobierno nacional de Mauricio Macri".

"Hoy es un día histórico para los rionegrinos y creo que a la tarde festejamos. De lo contrario, festejan (el presidente Mauricio) Macri y sus socios", al referirse solapadamente a una presunta relación política entre el gobierno de Weretilneck y el de Cambiemos.

No obstante, la candidata a gobernadora por Cambiemos, Lorena Matzen, expresó su satisfacción por haber realizado una "campaña limpia", con "propuestas concretas", y aseguró que en estas elecciones se juega si los rionegrinos "quieren vivir mejor o seguir igual".

"Estoy satisfecha porque fue una campaña limpia, en la que participamos con propuestas concretas, sobre qué y cómo íbamos a trabajar por los rionegrinos", dijo Matzen tras emitir su voto en la escuela 299 del barrio Tiro Federal de Allen.

Los comicios fueron realizándose con normalidad y no se produjeron, hasta el mediodía, denuncias irregularidades.

La única situación fuera de lo común ocurrió en la localidad de Chichinales, cercana a General Roca, donde debió detenerse momentáneamente el comicio en una escuela del lugar ante una amenaza de bomba escrita en un papel.

El intendente, José Rivas, informó que la amenaza había sido dejada en el cuarto oscuro de la Escuela 75.

"A mi entender fue una intención muy estúpida de alguien que dejó un papelito con la amenaza", sentenció.