Independiente le dio vuelta el partido a Rosario Central

Independiente se aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo al vencer a Rosario Central por 2 a 1 de visitante, en la 25ta. y última fecha de la Superliga.

El equipo de Ariel Holan revirtió el marcador después de comenzar en desventaja por un penal anotado por Néstor Ortigoza (31m.) y se impuso con tantos del ex Newell's Pablo Pérez (39m.) y Martín Benítez (41m.), de chilena.

De esa forma, hilvanó su tercera victoria consecutiva -sumada la goleada ante Binacional de Perú por la Sudamericana 2019- y se adueñó del séptimo puesto del torneo con 38 puntos, producto de diez triunfos, ocho empates y siete derrotas.



Independiente jugó mejor en el comienzo y en el final del primer tiempo, cuando hizo circular bien le pelota con sus volantes y delanteros.

La visita avisó a los 11 con un centro atrás de Benítez desde la derecha, que Pablo Pérez estrelló de derecha en el travesaño y que Cecilio Domínguez tomó de rebote, pero esta vez salvó Ledesma.

Central emparejó el juego cuando pudo recuperar la pelota y complicó con la gambeta en velocidad del pibe Maxi Lovera, aunque también se expuso a los contraataques.

Central sufrió en el comienzo y el final de la etapa, pero se rehízo en el medio, cuando pudo tener la pelota en el medio y atacó.por los costados, como a los 30 cuando Molina mandó un centro desde la derecha y Zampedri cayó en el área ante el cierre de Bustos, quien no lo tocó, pero que el árbitro Echenique interpretó como penal, que Ortigoza cambió por gol con un derechazo al ángulo superior derecho.

Así, a Central volvió a disponer de un penal después de casi dos años, desde el 24 de junio de 2017, cuando el "Chaqueño" Herrera le convirtió a San Martín de San Juan, lapso en el que pasaron 51 partidos y 651 días.

Central logró presionar en la salida visitante y contener en el medio, pero Independiente lo dio vuelta con una ráfaga de dos goles en apenas seis minutos, en el final del primer tiempo.

A los 39 Benítez le metió un gran pase cruzado de derecha a izquierda para la solitaria entrada de Pablo Pérez, quien eludió al arquero y definió con el arco vacío.

Y a los 45 Zampedri perdió la pelota en ataque y el visitante lo liquidó en la réplica con un centro de Bustos desde la derecha, que Caruzzo cortó a medias y la pelota le quedó a Benítez, de espalda, quien la metió con una gran chilena, a la derecha de Ledesma.

El complemento fue prescindible porque Independiente se dedicó a tocar y a contraaacar, pero recién pateó al arco a los 46 cuando el ingresado Fernando Gaibor le pegó desde la derecha y Ledesma salvó al córner.

Y Central, que debía sumar para mejorar su promedio, fue un manojo de nervios y jugó tan mal en ofensiva que apenas llegó con un cabezazo de Caruzzo a las manos de Campaña, a los 44.

Así, Independiente ganó con justicia y casi sin despeinarse para clasificarse a la Sudamericana ante un Central que pagó muy caro sus yerros defensivos y profundizó su crisis futbolística por su flaco promedio para la próxima temporada.

Síntesis

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Alfonso Parot; Joaquín Pereyra, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza y Washington Camacho; Maximiliano Lovera y Fernando Zampedri. DT: Diego Cocca.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Emanuel Brítez y Juan Manuel Sánchez Miño; Pablo Pérez, Nicolás Domingo y Pablo Hernández; Francisco Pizzini, Martín Benítez y Cecilio Domínguez. DT: Ariel Holan.



Goles: PT: 31m. Ortigoza (C), de penal; 39m. Pablo Pérez (I) y 45m. Benítez (I).

Cambios: ST: 16m. Jonás Aguirre por Pereyra (C); 28m. Germán Herrera por Origoza (C); 34m. Gastón Silva por Pérez (I); 35m. Rodrigo Villagra por Lovera (C); 37m. Alan Franco por Benítez (I) y 41m. Fernando Gaibor por Bustos (I),

Amonestado: Barbieri (C).

Árbitro: Fernando Echenique - Estadio: Gigante de Arroyito.