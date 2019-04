Mitre perdió en su cancha y se complicó

Atlético Mitre no pudo sostener la seguidilla de triunfos que lo llevó a clasificar a la serie de los play-offs. El ciclón ayer perdió en el Pascual Soler frente a Concepción FC por 1 a 0. El tanto de la visita llegó por intermedio de Pereyra.

La defensa del ciclón se mostró muy distraída y vulnerable. El cuervo tucumano, con través de Franco Zelarayan y Alan Bravo, contaba con un dupla punzante para acercar peligro al arco defendido por Cristian Siáres

Llegaron los cambios en Mitre. Sergio Albornoz mandó a la cancha a Pablo Gutiérrez y Santiago Giménez pero no pudo cambiar la historia.

El último pitazo del santiagueño Néstor Cáceres confirmó la derrota de Mitre frente a los tucumanos. Por lo tanto, la visita se fue con una victoria que les hace abrigar esperanzas para la clasificación.

Ahora, Mitre si quiere seguir en carrera tendrá que dar el golpe en Tucumán

MITRE 0 CONCEPCIÓN FC 1

C. Siáres P. Villarreal

F. Mendoza J. Pereyra

L. Velázquez Y. Durán

L. Corimayo W. Arrieta

L. Villanueva F. Flores

J. Marcone J. Saavedra

M. Solorza D. Juan

G. Barrionuevo F. Zelayarán

L. Ramírez A. Bravo

G. Yapura A. Brizuela

J. López R. Saavedra

DT: S. Albornoz DT: S. González

Gol PT: 7’ J. Pereyra (C)

Cambios ST: 12’ D. Carabajal por M. Zolorza (M), 23’ C. Suárez por A. Brizuela (C), 25’ P. Gutiérrez por G. Yapura (M), 32’ F. Di Benedetto por A. Bravo (C), 37’ S. Giménez por J. López (M), 39’ A. Albarracín por F. Zelarayan (C).

Jornada: Partido ida (play- offs)

Árbitro: Néstor Cáceres

Estadio: Pascual Soler