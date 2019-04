El descenso de un grande: Gimnasia bajó a los "infiernos"

En las buenas y en las malas, en las dulces y en las esquivas, en la gloria y en el infierno, son siempre los protagonistas los que escriben y determinan sus propios destinos.

Y tras el descenso al Regional Amateur que consumó Gimnasia ayer en el estadio de Racing de Córdoba, tras empatar 0 a 0 en el clásico con Juventud, algunas voces impotentes, con el dolor a cuestas, pueden culpar a un árbitro de turno que alguna vez los perjudicó o a un Consejo Federal plagado de improvisaciones y sospechado como cómplice de amaños.

También pueden reprochar falta de “viveza” para moverse por afuera del terreno de juego en reuniones y sorteos. Pero la culpa de no haber podido obtener 2 puntos de los últimos 12 en juego no fue ni de Lobo Medina ni del ente rector del fútbol del interior.

En este juego habitual de buscar y señalar culpables una vez consumado un fracaso estrepitoso, como el que condenó al albo, son varios los actores a los que les cabe la responsabilidad, y todos en altas cuotas, desde el que se ubica en la cúspide como el que está en la base de la pirámide inquisidora.

La actual dirigencia no desconocía desde julio el riesgo de armar un equipo austero, y a Gimnasia así le fue, con el agravante de no desprenderse de jugadores “de vuelta”, que no logran aceptar que se les pasó la hora y con su actitud hacen mucho daño a un club.

Marcelo Mentesana, por restarle importancia al fútbol profesional y relativizar los riesgos, junto a Juan Carlos Ibire, quien armó este plantel con Víctor Riggio, fueron los artífices de la condena de Gimnasia al amateurismo puro, pero también las limitaciones de un equipo que en líneas generales solo estuvo a la altura de pelear la permanencia, salvo contadas excepciones, y un DT (Ramasco) que no tuvo la capacidad para asumir el desafío, completan un cóctel de un daño que a Gimnasia posiblemente le cueste muchos años suturar.



El clásico, el mejor resumen del año de los dos

Gimnasia y Juventud fueron ayer, en 90 minutos, la síntesis perfecta de lo que fueron en toda la temporada: apatía pura, bajísimo vuelo futbolístico, imprecisión, nerviosismo, intrascendencia y, sobre todo, una aparente incomprensión del contexto y del momento que ambos atravesaban, jugándolo como un partido más y no como una final para no descender.

Y lejos estuvo de ser el choque del 24 de marzo pasado en el Gigante del Norte, donde al menos la fiereza, la entrega y la enjundia de ambos equipos ofrecieron un espectáculo más acorde a sus preocupaciones.

Fue uno de los duelos más tristes de la historia porque, otra vez, como en el de santos y cuervos de mayor de 2014, condenó a un equipo salteño a la pérdida de la categoría, pero a su vez también fue uno de los más anodinos, grises y apáticos que se hayan visto, sumado al vacío de las puertas cerradas.

Escasas situaciones de riesgo en ambos arcos predominaron en los dos bandos, donde prevaleció el miedo paralizador de los protagonistas.

Así se despidió Gimnasia de la categoría y así jugó Juventud, pese a que aún le queda una vida en su última final, la que sí deberá jugar como tal para no irse de la mano con el albo.



la síntesis

GIMNASIA 0 JUVENTUD 0

M. Leguiza (6) J.C. Mulieri (6)

J. Hereñú (4) N. Pérez (6)

A. Cazula (6) M. Gogna (5)

A. Herrera (6) J.P. Cárdenas (6)

F. Giménez (5) C. Ramadán (6)

J. Iturrieta (5) C. Chavarría (5)

P. Agüero (4) G. Mendoza (5)

P. Motta (4) J. Montero (6)

J. Mateo (6) J. Molina (5)

J.P. Pereyra (5) R. Gómez (5)

E. Roggio (5) P. Argañaraz (5)

DT: D. Ramasco DT: A. Adrover

Cambios: ST: 12’ Gustavo Ibáñez por Chavarría (JA), 16’ Luciano Herrera por Hereñú (GyT), 30’ Gustavo Ortiz por Montero (JA), 33’ Emanuel Morete por Pereyra (GyT), 36’ Claudio Acosta por Argañaraz (JA).

Jornada: 2º fecha triangular

Estadio: “Miguel Sancho”

Árbitro: Sebastián Mastrángelo (7)