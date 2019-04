Los paisajes de Salta, en punto acuarela, según Ricardo Aguirre

La nostalgia que inspira una iglesia, la soledad que enmarca los cerros andinos o la singularidad de alguna callecita salteña son pasajes de nuestra geografía que solo pueden plasmarse a través de la sensibilidad del arte.

Y es esa sensibilidad la que emana de las obras del artista Ricardo Aguirre, que ayer inauguró su última muestra, esta vez denominada “Paisajes a la acuarela”.

La misma permanecerá habilitada hasta el 30 de este mes en los salones del Hotel Sheraton , Uriondo 330, tras el Monumento Güemes. En esta muestra, se puede tener un contacto directo con la sensibilidad del artista, a la que refrenda con el ejercicio de una técnica precisa y llena de vibrante vida. La difícil técnica de la acuarela, es dominada con sensibilidad por la mano del artista y sus paisajes, por su ojo.

La muestra está compuesta por más de 25 obras que dejan traslucir la imponente belleza no solo de los paisajes de Salta, sino también de todo el Noroeste argentino y que durante más de 20 años fueron la musa inspiradora de este artista, arquitecto de profesión.



Nuevas obras

“El objetivo de esta muestra es presentar mis nuevas obras, la mayoría creadas entre 2018 y 2019, donde las iglesias, las capillas, las calles de Salta y todos su paisajes cobran especial protagonismo. Siempre trato de plasmar los rasgos del lugar donde vivo y en esta selección de pinturas se podrá ver las postales más características de nuestra provincia y también del Noa, una región privilegiada por su belleza natural. Mis pinturas buscan evocar recuerdos de lugares que son muy nuestros”, señaló a El Tribuno, Ricardo Aguirre.

De esta selección de obras solo tres fueron realizadas años atrás. Se trata de pinturas que pertenecen a la serie denominada “Las cuatro estaciones, que fueron expuestas en 2017 en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo que cada año se realiza en la ciudad de Florencia, Italia.

Este año Aguirre fue invitado nuevamente a participar de uno de los eventos más importantes del mundo en cuanto a arte contemporáneo se refiere. Del 18 al 27 de octubre próximos Aguirre será embajador de estos lares y llevará en alto los paisajes de nuestra querida Salta en la 12ª edición del encuentro. “Es un orgullo poder participar de este evento internacional tan reconocido y poder compartir mi trabajo con artistas de renombre mundial y, además, llevando los paisajes de mi querida Salta”, resaltó el artista.

La muestra forma parte de la propuesta de la 43ª edición del Abril Cultural Salteño. “Poder exponer en este ciclo es un orgullo muy grande, por la posibilidad de mostrar y compartir mis obras con los salteños y en este mes pleno de actividad cultural”, afirmó Aguirre.

Inspiración



Ricardo Aguirre tiene su fuente de inspiración fundamentalmente en la naturaleza y en lo cotidiano, en aquellas postales que, por rutinarias, nos pasan desapercibidas. “Salta y el Noa son muy especiales, con su verde, sus cerros, su naturaleza que cuenta con ese colorido tan especial, la inspiración viene sola, basta con estar sentado en mi taller mirando por la ventana y viendo los paisajes de nuestra provincia”, resaltó.

Acerca de la elección de la acuarela como medio expresivo, Aguirre afirmó: “La acuarela me generó un flechazo, hace 20 años que aprendí a manejarla luego de un taller realizado en el Colegio de Arquitectos con el profesor Felipe Catalán. Quedé enamorado de esa manera tan difícil y libre de expresarse, la mezcla de pigmentos la hace una técnica especial”.

Considera también que su profesión de arquitecto se conjuga y se complementa con la pintura. “Hay una relación muy estrecha entre la pintura y mi profesión, se complementan. En muchos casos apliqué esta técnica para ilustrar y presentar algún proyecto. Van de la mano las dos. Siempre estuve en contacto con diferentes técnicas como croquis, óleo o acrílicos pero la que me atrapó es la acuarela”.

Finalmente, consultado sobre lo que la pintura representa, Aguirre resaltó: “Es un cable a tierra, una actividad paralela a mi profesión que me genera mucha satisfacción al poder expresarme y descargar las presiones y las tensiones de la rutina diaria. En mi taller, donde hay ventanales, mucha luz y hermosos paisajes, se genera un ambiente muy especial. Cuando voy a crear se arman paletas y coloridos que en el día a día no sabe o no puede contemplar”.