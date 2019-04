Un niño ingresó mal la contraseña y bloqueó la tablet de su padre ¡por 48 años¡

Evan Osnos, un periodista de la revista estadounidense The New Yorker, encontró su iPad bloqueado para los próximos 48 años. El profesional contó en su cuenta de Twitter cómo su hijo de 3 años intentó reiteradamente desbloquear el iPad sin conseguirlo. En la pantalla del iPad apareció un mensaje donde ponía: "Vuelva a intentarlo dentro de 25.536.442 minutos", es decir, en 48 años.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW