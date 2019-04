Palito Macías sumó su novena medalla panamericana

Javier “Palito” Macías no le pone límites a sus ganas de competir. El mountain bike es su vida, ya lleva más de dos décadas representando a la Argentina y las medallas no paran de llegar. Ya había ganado ocho a nivel panamericano y llegó la novena la semana pasada compitiendo en Aguascalientes, México.

Sus estadísticas son impresionantes; de las últimas once ediciones del Panamericano de mountain bike, en nueve estuvo en el podio compitiendo entre los masters. Seis fueron por primeros puestos y las restantes medallas resultaron dos de plata y una de bronce. No solo es un referente por su resultados, sino también por su labor formando bikers que ya han logrado competir en distintas pruebas nacionales e internacionales.

Hasta Aguascalientes llegó la delegación nacional en búsqueda de cupos olímpicos. A pesar de no haber asegurado esos lugares, todo quedó más cerca producto de una buena sumatoria de puntos.

El torneo mexicano contempló participación argentina en todas las categorías, desde elite hasta los juniors e incluso los masters. En la delegación nacional estaban los salteños Javier Macías (master B1), Gastón Navarro (junior), Luciano Navarro (cadetes) y Fernando “Pinano” Castro (master B2 y DT).

La gran noticia para Salta fue la medalla de plata de Palito Macías en master B1, repitiendo la medalla conseguida el año pasado en Pereira (Colombia). “Cuando tenemos los objetivos claros y trabajamos a conciencia para alcanzarlos, no tengan dudas de que se pueden lograr. Estoy feliz porque una vez más formamos parte de otro podio continental, representando a la Selección argentina y a Salta”, señaló el biker cordobés radicado en la provincia.

Por el lado del resto de la delegación, hay que resaltar el trabajo de los hermanos Navarro, Luciano finalizó 23° (cadetes) y Gastón 26° (junior). Mientras que el tucumano Facundo Cayata (miembro del equipo Palito Macías Bike) fue medalla de plata en XCO cadetes y el puntano Santiago Chiesa (también del equipo Palito Macías Bike) fue medalla de bronce por equipos.