Del Potro da pasos en su recuperación

El tenista tandilense Juan Martín del Potro publicó ayer una foto en las redes sociales, donde se muestra con una raqueta en la mano y la leyenda “hola, polvo de ladrillo”.

El ex número 3 del mundo volvió a pisar la cancha y posteó una imagen desde el Tenis Club Argentino.

Se trata de parte de su rehabilitación, además de la nueva terapia regenerativa (de plasma rico) a la que se está sometiendo tras su operación de rodilla hace casi seis meses.

Ángel Ruiz Cotorro, el médico español que atendió a Del Potro en Barcelona, dio un parte médico oficial sobre la evolución de la rodilla del tenista argentino e indicó que “se instaurará un programa específico de rehabilitación que seguirá con su fisioterapeuta Diego Rodríguez, a fin de incorporarse progresivamente al entrenamiento y posteriormente a la competición”.

Del Potro visitó la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis de Barcelona, España, para ser evaluado sobre su evolución de la fractura de rótula en su rodilla derecha.

“Fue tratado desde el inicio de forma conservadora. Luego de su participación en el torneo de Delray Beach, se le instauró un tratamiento regenerativo por el doctor Alejandro Rolón en Buenos Aires”, comunicó Ruiz Cotorro.

“Una vez explorado y realizadas las pruebas en Barcelona, y teniendo en cuenta su evolución en las últimas semanas, se decidió realizar una nueva terapia regenerativa para completar dicho tratamiento”, agregó, sin informar sobre los plazos para el regreso.

“El médico (Ruiz Cotorro) está satisfecho con los progresos y pronto volveré a entrenarme en la cancha”, había dicho el tandilense hace unos días, a través de sus redes sociales. Hoy pisó el polvo de ladrillo.

Del Potro, de 30 años, regresó al circuito a fines de febrero en el ATP de Delray Beach, después de 131 días de inactividad por la fractura de rótula sufrida en el Masters 1000 de Shanghai 2018.

Sin embargo, el tenista perdió y no se sintió bien físicamente de su lesión, por lo que volvió a ausentarse del circuito hasta nuevo aviso. El próximo paso será evaluar su progreso y cuándo realizará el anuncio oficial de su nuevo regreso al circuito.

En poco menos de un mes, el 5 de mayo, Delpo integra la lista de jugadores que serán parte del cuadro principal del Masters 1000 en Madrid. A pesar que esté anotado, no se puede asegurar su presencia en otros torneos de la gira sobre cancha rápida.