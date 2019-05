Empleado de la DGR, detenido por coimear a contribuyentes

El lunes último la fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, solicitó la detención de Alejandro López, un empleado de la Dirección General de Rentas de esta provincia detenido e imputado por el delito de concusión. La identidad del joven trabajador fue confirmada por el jefe del organismo, acusado de pedir sumas de dinero a contribuyentes para levantar sanciones impuestas por la DGR frente a infracciones fiscales.

"El contribuyente a quien se le había clausurado el comercio se acercó a Rentas para denunciar de forma verbal a un empleado del organismo, quien le hizo archivar un expediente en su contra a cambio de dinero. Le dijo -el comerciante- que iba a juntar pruebas para exponer lo que estaba haciendo, al parecer el expediente en cuestión era por una clausura", le dijo a El Tribuno Luis Alberto Trogliero, director general de Rentas.

Según los aportes del jefe de la institución recaudadora, el comerciante lo citó nuevamente a López para iniciar una suerte de recolección de pruebas donde, además de grabar conversaciones, también lo filmó en el mismo comercio. "Con todas las pruebas se acercó al organismo donde hizo la denuncia formal", sostuvo el contador Trogliero.

"Al recibir la denuncia con todas las pruebas y tomar conocimiento del hecho, con el deber que me cabe como funcionario, pero sobre todo como ciudadano, actuamos en consecuencia. Estas cosas hacen mucho daño a la sociedad, a los ciudadanos comunes, al contribuyente. Debo reconocer que hace un año y medio que estoy a cargo del organismo y hay mucha gente valiosa en la administración pública y estas cosas empañan el trabajo de esa gente, hacen mucho daño", dijo el director.

Orden de la fiscal

Con las pruebas colectadas y el análisis de las mismas la fiscal Mónica Poma solicitó la orden para allanar el domicilio del empleado y su posterior detención. Según fuentes judiciales, "las actuaciones se iniciaron por denuncia del director general de Rentas de la Provincia que indica que un ciudadano había comunicado que un agente de Rentas se presentó en su local comercial y le requirió dinero para solucionar la clausura que tenía en su local, oportunidad en la que éste lo filmó con un celular". La detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías número 8.

Tras el allanamiento en la casa del empleado la Justicia secuestró computadoras, celular y documentación que tenía el ahora imputado "que será materia de peritaje correspondiente", informaron desde el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Según informaron desde la DGR, el imputado estaba asignado en el sector de mesa de entrada, con lo cual tenía una exposición importante. "En años anteriores estuvo en la parte de Erradicación del Comercio Ilegal, luego fue transferido. Presumimos que conocía el movimiento pero, al mismo tiempo, se desconoce por qué llega a esta situación estando en la mesa de entrada, desde donde no debería tener acceso a expedientes", le dijo a este medio Trogliero.

Según el director de Rentas, "se lo transfirió porque se necesitaba personal en la mesa de entrada, desde el sector donde estuvo con anterioridad pidieron su traslado, evaluaron su desempeño y quizás no era el óptimo. También puede pasar que son transferidos porque son necesarios en otras áreas, lo que no significa que hayan hecho algo".

López estaría siendo asesorado legalmente por un reconocido e importante abogado salteño, quien ya habría solicitado que liberen a su defendido.

Sorpresa y otras versiones en la Dirección de Rentas

En el ente también trabajan el padre y una tía del joven denunciado.

Uno de tantos locales clausurados por Rentas en la ciudad. Archivo

Después de la enorme notoriedad pública que tuvo la denuncia realizada por el comerciante en la Dirección General de Rentas, otras versiones no tardaron en salir a la luz. Según averiguaciones de El Tribuno a través de voceros de la DGR, el comerciante sería de apellido Salinas y antes de accionar contra López habría arreglado con éste para que su local no fuese clausurado; sin embargo no pudo evitar el cierre del mismo y decidió “escrachar” al empleado del ente recaudatorio. En el interior del organismo llamó poderosamente la atención el enorme movimiento que se generó tras el hecho denunciado. La trascendencia ante la opinión pública que cobró la causa exponiendo la identidad del imputado frente a la sociedad. Alejandro López hace unos cinco o seis años que trabaja en dicha institución donde también lo hacen su padre, un antiguo empleado de Rentas, y su tía, también con varios años en el organismos, ambos gozan del respeto y la consideración de todos. “Con los dos tengo una relación maravillosa”, expresó el contador y director de Rentas.

A pesar de los celosos controles internos y externos que posee la DGR desde donde se realizan auditorías de forma permanente, con áreas como la de Gestión de Calidad, según voceros del organismo no es la primera vez que un empleado es descubierto y puesto a disposición de la Justicia por acciones ilícitas. La situación del empleado salteño, quien también goza de muy buenas referencias en el interior de la institución tributaria, quedó supeditada al desarrollo de dos vías: la sumarial administrativa que llevará a cabo la Dirección General de Rentas de la provincia y la denuncia penal en el fuero judicial.