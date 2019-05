Zárate quiere jugar en la cancha de Vélez, lo decide Alfaro

Gustavo Alfaro decidirá en la práctica de este sábado si Mauro Zarate estará el domingo ante Vélez Sársfield, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga que el delantero quiere jugar.

Allegados a Zárate, ex jugador de Vélez que desde que pasó a Boca el año pasado es insultado duramente por los hinchas de Vélez en las redes sociales y medios partidarios, dicen que el futbolista quiere estar sí o sí ante el club en el que debutó en Primera División.

"Voy a decidir lo mejor para Boca y para Zárate", señaló anoche Alfaro en rueda de de prensa después del triunfo por 2 a 1 ante Paranaense de Brasil, por la Copa Libertadores.

Lo que es seguro es que el ex Lazio, Inter y Fiorentina, entre otros clubes, estará entre los concentrados. Si no juega como titular, estará en el banco de suplentes.

Los que están descartados y no serán convocados este fin de semana son el delantero Darío Benedetto, con una contractura en el aductor derecho; y el volante uruguayo Nahitan Nández, con una fuerte inflamación en su rodilla izquierda, consecuencia de un fuerte golpe que recibió en el arranque del partido.

El posible once para enfrentar a Vélez el domingo a las 20 en Liniers sería con Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas o Frank Fabra; Pavón, Marcone, Campuzzano y Zárate o Agustín Obando; Tevez y Ábila.