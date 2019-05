Salta Basket se quedó sin chances de ascenso

Salta Basket quedó eliminado de la Liga Argentina al caer anoche frente a Hindú de Resistencia, en el estadio Delmi, por 88 a 73 y perder 3 a 1 la serie de cuartos de final de la Conferencia Norte.

Las chances de ascender y volver a la Liga Nacional ya desaparecieron, pero a los infernales les queda un encuentro más para completar la temporada. Ese partido podría permitirle jugar por primera vez una competencia continental.

Todo el partido fue cuesta arriba para los infernales. El equipo de Resistencia no quiso estirar el suspenso en la serie y mostró nuevamente su poderío en el poste bajo con un Diego Guaita intratable y con certeras bombas de tres puntos que siempre les permitieron mantener una importante luz de ventaja.

En Salta Basket arrancó bien Lisandro Rasio con ocho puntos en los primeros minutos del partido y terminó siendo el goleador de los infernales con 21 tantos.

Por momentos crecía una luz de esperanza, intentos que permitieron recortar la diferencia y llevarla a solo cinco puntos, pero eso fue todo lo que le permitió el quinteto chaqueño al conjunto dirigido por Leandro Hiriart.

El último parcial se jugó con dientes apretados, con el bólido verde no dispuesto a dar el brazo a torcer y con los infernales intentando por todas las vías volcar el marcador a su favor.

El final estuvo pasado de revoluciones por una gresca cuando quedaban menos de dos minutos de juego. Víctor Cajal ingresó a la zona pintada buscando un rebote y se llevó por delante al extranjero George Valentine, este cayó al piso y cuando se levantó fue directamente a agredir al jugador de Salta Basket. Inmediatamente aparecieron Rasio y Emilio Stucky; el hombre de Campo Quijano y Valentine lanzaron un par de puñetazos y terminaron los dos descalificados.

Salta Basket no pudo revertir el juego y fue eliminado en cuartos de final. El ascenso a Liga Nacional quedará para otra temporada; Hindú de Resistencia seguirá en competencia y en semifinales enfrentará al vencedor de la llave entre San Isidro (2) y Oberá TC (2).

A los infernales les queda un objetivo por cumplir y se trata de la clasificación a la próxima Liga Sudamericana por ser el campeón del Súper 4. Esa clasificación se dirimirá en un solo juego contra el campeón de la Liga Argentina.

La síntesis

S. BASKET 73 HINDÚ 88

L. Rasio 21 A. Montes 3

V. Cajal 9 D. Guaita 16

G. Eseverri 9 P. Fernández 15

F. Mariani 18 M. Cequeira 11

S. Cutley 4 G. Valentine 2

M. Gómez 5 J. Basulado 2

E. Stucky 4 C. Romero 9

T. Gutiérrez 3 S. Ferreyra 15

N. Álvarez 0 J. Montero 15

A. Solís 0 L. Spagnoli 0

M. Girón 0 M. Uranga 0

L. Fernández 0

DT: L. Hiriart DT: F. Rivero

Parciales: 12-16 (12-16), 21-25 (33-41), 19-23 (52-64), 21-24 (73-88).

Estadio: Delmi

Árbitros: Sergio Tarifeño, Sebastián Vasallo y Nicolás Danna.