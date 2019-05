A Pichetto le gustaría ser el vicepresidente de Lavagna

“Sería un honor”, admitió el senador al ser consultado al respecto, aunque aclaró que ese tema aún no se ha conversado y que no hay que dejar afuera a Urtubey y Massa.

Vienen juntos desde el verano, cuando el senador Miguel Ángel Pichetto fue a ver a Roberto Lavagna a su casa de Cariló para sumarlo a la fuerza Alternativa Federal que hasta entonces lo tenía a él, a Sergio Massa, a Juan Manuel Urtubey y a Juan Schiaretti como principales referentes. A partir de entonces la alternativa presidencial comenzó a cobrar fuerza y el propio Pichetto comenzó a alentarla, aun en detrimento propio, esto es dejando de lado su precandidatura presidencial de ser necesario.

Lo cierto es que el tema todavía no ha sido resuelto en esa fuerza, donde Lavagna insiste en no querer internas. Lo confirmó este sábado por radio Mitre, donde confirmó su decisión de ser candidato en octubre.

Pichetto, mientras tanto, alienta su eventual candidatura. Y al ser consultado este sábado respecto de si podría ser el compañero de fórmula del exministro de Economía, no lo descartó. Más bien lo alentó. “Sería un honor ser el vice de Lavagna”, admitió el jefe del bloque Justicialista del Senado.

A su vez, al ser consultado en el programa Sábado tempranísimo, de radio Mitre, sobre si Pichetto podría ser su vice, él no lo descartó: “Puede ser, o puedo ser yo vice de Pichetto. Yo no hago cuestiones de cartel, y él es un dirigente que tiene derecho a aspirar a cualquier posición”, señaló Lavagna.

Pichetto, en tanto, dijo por FM Cultura que “sería un honor ser el compañero de fórmula de Lavagna y si hablamos de experiencia, la tengo. Pero no está definido eso, y hay que respetar a los otros compañeros, que son figuras jóvenes y tienen ambiciones”.

En efecto, apuntó que “lo que no se puede es dejar afuera a figuras como Massa y Urtubey. Con ellos hay que acordar cuál es el método para que no se vayan, y no sientan que no hubo posibilidad de participar porque eso sería un error”.