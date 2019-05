Angelici, molesto por los agravios durante el Himno

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, se mostró disgustado por los cantos de agravio por parte de los hinchas de Vélez Sarsfield contra Mauro Zárate del domingo mientras se entonaba el Himno Nacional, previo al comienzo del partido de ida por los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

“Entiendo que a veces la pasión no entienda que un jugador es profesional y por eso si le conviene la oferta pueda jugar en el lado que más le convenga. Sé que el hincha tiene otros valores y repito que lo comprendo. Pero cuando se entona el Himno Nacional hay que tener un respeto especial, y no me gustó lo de ayer”, indicó Angelici.



El titular de Boca realizó estas declaraciones por TyC Sports desde Asunción del Paraguay, donde llegó para el sorteo de este lunes por la noche por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En tanto cuando se le preguntó por si Boca en el próximo libro de pases va insistir por el volante argentino Marcos Acuña, quien juega en el Sporting de Lisboa, en Portugal, el presidente del xeneize respondió: “No vamos a hacer una nueva oferta por él. En su momento en enero ofrecimos 15 millones de dólares y ellos pidieron 20 millones. Está todo bien. Pero ahora vamos a seguir otro camino”.

Finalmente, Angelici agregó que “por respeto a los que están jugando no quiero hablar de compras o ventas. Tenemos un tiempo de dos meses, suficiente para saber qué vamos hacer. Seguramente venderemos algún jugador y por lo tanto también nos reforzaremos”.