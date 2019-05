Chicos de Nivel Inicial de zona sur aún no empezaron las clases

Los padres de los niños y niñas que están inscriptos en el Nivel Inicial de la escuela 4.030 Mariano Moreno, de la zona sur de la ciudad de Salta, están que arden de la bronca porque aún no pueden ir a clases.

Sí, ya casi promedia mayo y aún no hay clases para las salas de 3 y 4 años. Y los alumnos de la sala de 5 siguen en el viejo edificio, cuya puerta da a la avenida Roberto Romero del lado del barrio El Tribuno.

"No hay clases porque no terminaron el edificio que están construyendo. Hasta que no terminen las obras no se puede arrancar", dijeron desde la puerta de la escuela primaria.

Se trata de un edificio verde muy moderno, pero que aún no se termina. Solo falta eso para que las clases comiencen.

La edificación se ejecuta en un espacio libre que le ganaron al Complejo El Tribuno, luego de años de gestiones. Cuando lo terminen, el inmueble será un edificio con una nueva concepción sobre la pedagogía para el Nivel Inicial. Básicamente, será independiente de la escuela primaria, pero aún no lo terminan.

En el ingreso hay un cartel de obra que indica que se invirtieron 10.344.848 pesos con un centavo. El comienzo de obra se fijó en el 17 de diciembre de 2017, con un plazo de 12 meses para concluirla. Es decir que debían entregar la escuela en diciembre del año pasado para que en el presente ciclo lectivo arranque las actividades de manera normal. Nada de eso sucedió y ya pasó casi medio año y los padres están desesperados.

La empresa que figura es Gustavo Astudillo Empresa Constructora, bajo la contratación y supervisión de la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (Ucepe). Los fondos vienen desde Nación.

"Desde la empresa ya dijeron que no van a concluir las obras porque hubo en el medio una gran devaluación que llevó los costos a las nubes. Nos dijeron que hasta que el Gobierno no ponga más plata no van a entregar la escuela", dijo la directora de Nivel Inicial, Silvina Livio.

En este último tiempo "pasaron cosas". Desde la firma se comunicaron con la directora y le explicaron que la licitación fue concursada en septiembre de 2017. Por esos tiempos el dólar estaba entre los 16 y 18 pesos. Y pasada la mitad del 2018 hubo una gran devaluación que impulsó el precio del billete verde hasta terminar el año a más de 40 pesos. La directora dice que entonces que la firma le dijo que los casi 11 millones se quedaron cortos.

Livio se lamenta porque solo faltan los detalles, el edificio ya está casi concluido y debe recibir a los padres que no tienen por qué entender todas estas incontinencias.

Urgencias

"Los papás vienen desesperados y yo los entiendo, pero les debo aclarar que las salas de 3 y 4 años no son obligatorias. Yo les explico que no van a perder contenidos ni saberes y que todo se puede recuperar", aseguró la directora.

Hace referencia a la ley que indica que el Estado asegura la escolaridad desde los 3 años, pero que no es obligatoria sino hasta los 5 años.

En la escuela Mariano Moreno los chicos de sala de 5 tienen sus clases en los viejos jardines de infantes, por lo que todos esperan que cuando inauguren pasen al nuevo edificio.

"Falta muy poco para que terminen. Faltan los detalles. Nosotros constantemente estamos dialogando con la firma y nos aseguraron que en menos de un mes los chicos podrán estar en clases", dijo la directora Livio.

.