Aseguran que Romero, socio de Matías Huergo, "era un cadete"

Rubén Gerardo Romero tiene 74 años y figura, en al menos dos empresas, como socio del detenido empresario Matías Huergo. El hombre declaró ayer durante más de tres horas ante el juez federal 1 de Salta Julio Leonardo Bavio, en la causa que se sigue por facturas apócrifas.

Si bien estaba citado para prestar declaración indagatoria a las 8.30, recién a las 9.30 ingresó a la sala de audiencias, donde permaneció hasta las 13. Al salir del recinto se negó a brindar declaraciones a la prensa, pero su abogado, Federico Frias, tomó la palabra. Explicó que su defendido declaró respecto de las imputaciones y manifestó su inocencia.

Al ser consultado sobre si su cliente integraba las empresas en cuestión y si era socio de Huergo, actualmente detenido por supuesta infracción a la Ley 24.769 de delitos tributarios, el letrado respondió que "no". "El formaba parte de una empresa, pero ha explicado las características de por qué integraba. Solamente les voy a decir eso para preservar el derecho de defensa de mi cliente", dijo.

Al ser preguntado por la figura de la asociación ilícita, Frías contestó que "la imputación es similar en todos los casos, pero voy a preservar a mi cliente de todo lo que se dijo, a tratar de mantenerlo tranquilo porque es un señor grande, de 74 años, que necesita poder transitar este período de la manera más calma que se pueda".

Y luego reiteró que su defendido declaró que es inocente. Sobre la actividad que este realizaba en la empresa, señaló: "El era un cadete. Hacía trámites menores". Y agregó que la citación a declarar en la causa le provocó sorpresa a su defendido, y que este ya no integra la empresa. Sin embargo, trascendió que lo manifestado por Romero en su declaración no sonó muy convincente para quienes lo escuchaban. Fuentes de la Justicia Federal prácticamente descartaron la hipótesis de que Romero podría haber sido utilizado por Huergo para las maniobras ilícitas y sostienen que "Romero formaba parte de los directorios de las empresas".

Esto lo afirman porque en todos los documentos de constitución de las empresas utilizadas para hacerse de obras públicas figuraba Romero.

Antecedente

En enero pasado la Justicia Federal allanó el Centro Cívico Municipal y otros 11 inmuebles en el marco de la investigación impulsada por la AFIP sobre empresas investigadas por supuesta evasión fiscal.

Los agentes de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria buscaban información sobre las firmas Secsa y Arcadio. Se descubrió que tenían en común un nombre: Rubén Romero. Ambos emprendimientos tenían como objeto brindar servicios de obras eléctricas. Pero eso no era todo. Romero aparecía también como creador de otras dos empresas: Obrar SRL, constituida en 2015, y Lusal Obras y Servicios SRL, creada en 2013. Si bien la última tenía la misma denominación que la prestadora del servicio de mantenimiento de alumbrado público de la ciudad de Salta, no tenía ninguna relación legal con la misma.

Los investigadores habían establecido que existía un nexo entre las dos Lusal: Matías Huergo, quien fue director de la contratista municipal hasta principios de 2017 y era socio, desde agosto de 2015, de Rubén Romero en la empresa Arcadio, que cambió de nombre en septiembre pasado y pasó a llamarse Urkupiña Obras y Servicios SRL. Todas estas empresas se usaron para ganar concursos de precios en la Municipalidad de Salta y la Provincia.

Una mañana agitada se vivió ayer en los pasillos del edificio de España y Deán Funes. Los periodistas aguardaban en la vereda, las puertas y escaleras por novedades.

Gran expectativa había por la concurrencia del abogado Aníbal Anaquín, quien estaba citado a declarar a las 10.30. Es que este era asesor jurídico de Huergo y es coordinador legal y técnico de la Vicegobernación. Pasaban las horas y nada se sabía sobre su declaración.

Durante un cuarto intermedio el fiscal federal Carlos Amad, que interviene en reemplazo de Ricardo Toranzos, quien se encuentra fuera de la provincia, informó que Rubén Romero hizo una exposición y que tanto el juez federal, como él y la defensa le formularon preguntas que este respondió.

Defensa de Amat

También se refirió a las declaraciones que realizó Sebastián Espeche, abogado de Huergo.

“El abogado está mintiendo y agrediendo cuando en declaraciones radiales dice que a nosotros nos hace los escritos la AFIP. Eso es una ofensa a la integridad tanto del doctor Ricardo Toranzos, que hizo una investigación muy seria, compleja, como a mí. A mí nadie me hace el libreto y si tiene alguna prueba de que alguien nos hace el libreto que haga la denuncia correspondiente”, afirmó.

“Si él no está de acuerdo con los fiscales que le han tocado en la investigación, y pretende agredirnos gratuitamente debe saber que no hay que ocuparse de la agresión, hay que seguir trabajando”, agregó.

Los periodistas también le consultaron por las declaraciones del diputado nacional Martín Grande, quien habría expresado que desde febrero sabía sobre la situación de Huergo. Si bien el fiscal respondió que no escuchó tales declaraciones, luego aclaró que “si un ciudadano conoce de un hecho de corrupción y no lo denuncia ese ciudadano está siendo cómplice. Yo invitaría a las personas que tengan conocimiento de corrupción que se presenten en la fiscalía y hagan la denuncia. Tenemos para brindarles seguridad, todo lo que marcan los protocolos y buscamos avanzar hacia adelante, porque un hombre de bien quiere lo mejor para su sociedad”, finalizó.

En el Concejo

Ayer por la tarde hubo acalorados debates en el Concejo Deliberante capitalino respecto de la causa que involucra a funcionarios municipales. Sin embargo, no prosperaron los requerimientos que hizo el PO para que concurra el intendente al Concejo.

Anaquín, para hoy

Ayer, pasado el mediodía, se conoció que por cuestiones de tiempo, el abogado, exasesor jurídico de Huergo y coordinador legal y técnico de la Vicegobernación, Aníbal Anaquín, deberá comparecer hoy para prestar declaración indagatoria.

Según el calendario estipulado en el Juzgado Federal 1, hoy también deben comparecer para prestar declaración indagatoria Arturo Mimessi y Francisco Guzmán Garrido. En tanto mañana deben hacerlo Matías Esliman y Camila Muñoz.

El próximo lunes 20 será el turno de Sebastián Héctor Silva.