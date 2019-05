Hay muchas chances que Dybal deje Juventus

El representante y hermano del delantero argentino Paulo Dybala, Gustavo, reconoció este jueves que hay “muchas chances” de que el futbolista salga de Juventus, de Italia, y detalló los “problemas” con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

“Hay muchas posibilidades de que (Paulo) se vaya porque necesita un cambio de aire. No está contento y no será el único en irse”, apuntó el empresario en una nota con Radio Impacto, de Córdoba.

“Los problemas están dentro de la cancha: Cristiano es Cristiano, y Paulo, Paulo, no se puede contra eso. Y no es solamente con él, sino también con otros jugadores, a los que es más difícil pegarles”, afirmó.

Dybala, que lleva tres temporadas en Juventus, está en nómina preliminar de 40 jugadores que le envió el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni a la Conmebol para la Copa América de Brasil, que empezará en junio.

En ese sentido, el representante aseguró: “Sería injusto que se quede afuera de la Copa América, porque si apuestan al cambio y sobre la hora se dan vuelta, ¿qué están haciendo al final? Lo digo por Agüero, Di María... No tengo nada contra ellos, pero vienen hablando del cambio y nunca llega”.

Finalmente, Gustavo Dybala reconoció que “no” cree que la decisión de la presencia de su representado “dependa” de Lionel Messi pero admitió que “no tuvo una buena temporada” en el equipo italiano, donde sumó el título de la liga local.