Los fuertes insultos de Elisa Carrió al diputado Nicolás Massot en los pasillos del Congreso

El presidente del bloque PRO en Diputados la responsabilizó por la derrota electoral en Córdoba. “Sabías que eras pícaro, pero no tan hijo de puta”, señaló con dureza la diputada.

El presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, y su compañera de interbloque y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, protagonizaron este miércoles un fuerte entredicho.

La discusión incluyó un insulto de la legisladora, en uno de los pasillos de la Cámara baja, mientras se realizaba la sesión en la que se debatía el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos.

Según pudo reconstruir la prensa parlamentaria a través de testigos del episodio entre los que estaba presente un periodista de La Voz, Carrió conversaba con una persona y al advertir que pasaba Massot cerca, le gritó: “Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta”.

Ante ello, Massot se acercó y le preguntó: “¿Cómo me dijiste?” Carrió entonces repitió una y otra vez: “Hijo de puta”. El diputado por Córdoba le contestó: “A mí no me faltés el respeto. Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba”. Sus palabras eran en referencia a la elección del pasado domingo en esa provincia, donde los candidatos radicales -uno de ellos Mario Negri, apoyado por la diputada- fueron derrotados por el peronista Juan Schiaretti.

El cruce fue presenciado por los diputados peronistas mendocinos Pedro Rubén Miranda y Omar Félix y por la radical de Evolución Carla Carrizo, que intentó, en vano, tranquilizar a Massot. Unas horas más tarde, Carrió visitó Todo Noticias y volvió a la carga respecto a su acompañamiento a Negri: “Me comprometo ante todo a acompañar en todas las derrotas de Cambiemos y no ir a la victoria de Mauricio Macri. Quiero demostrar que la vida es otra cosa que borrarse y aparecer según la oportunidad”, señaló Carrió otra vez apuntando de lleno hacia Massot.

“Estoy jugando con Macri, voy a sostenerlo ahora porque es difícil. Cuando mejore porque baje la inflación, ya no lo voy a acompañar. No me gustan las victorias, ahí están todos”, sostuvo en ese sentido.