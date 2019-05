Nuevos testimonios en el juicio por el crimen de Cintia

En la cuarta jornada del juicio contra del expolicía Mario Federico Condorí por el homicidio de Cintia Fernández declararon varios testigos. Azucena Galván dijo que conocía a Cintia a través de su madre, Ana Fernández, porque eran compañeras de trabajo en el hospital de niños.

"Ana me contó que su hija estaba en una relación con un policía y que no le gustaba para nada", dijo y agregó que Ana nunca le comentó que Cintia tomara pastillas o si tenía problemas psicológicos. "Era un amor de persona, una chica llena de expectativas", destacó.

Diego Alderete, amigo de Cintia, dijo que conversó, mediante chat con ella. "Me preguntó si conocía a alguien en Trata de Personas, porque necesitaba recuperar su computadora que le había quitado un vago", precisó.

Luego declaró Germán Gabriel Catacata, quien manifestó que conoce a Condorí de vista porque lo vio con Cintia. "Lo veía llegar en la moto grande oscura, y a veces en una camioneta doble cabina blanca. Me preguntaba cómo con un vehículo oficial estaba tanto tiempo viendo a su novia", comentó. También señaló que fue Cintia quien le contó que estaban saliendo con Condorí. Un día le preguntó "¿y esa moto?", y ella le respondió: "Es de Federico, mi novio".

En cuanto a la relación de madre e hija, aseguró: "Ana se desvivía por su hija, siempre fue muy cariñosa, nunca vi nada malo entre ellas".

Por su parte, el comisario Martín Alberto Flores sostuvo que conoce a Condorí de la causa, pero no como policía. Indicó que se hizo cargo de la investigación cuando Jimena Núñez fue relevada de esa función. "No me dijeron el motivo", señaló al referirse a la comisario que fue detenida el miércoles por falso testimonio. "Las primeras actuaciones no las vi, pero luego estuve en un allanamiento en la casa de Condorí donde secuestramos chips", dijo.

Más adelante, afirmó que le llamó la atención que cuando fueron a hacer pruebas con luminol al departamento donde apareció muerta Cintia ya habían limpiado el baño, que había lavandina y otros elementos de limpieza.