Sentada de padres y alumnos por mejoras en la técnica Nikola Tesla

Las fallas en los techos, paredes, cielo raso y piso fueron las razones de reiterados pedidos por parte del personal directivo durante los últimos años, para que desde el Gobierno provincial se realice una gran inversión para solucionarlos. A esos problemas se le suma la falta de capacidad del inmueble que no permite ampliaciones, quedando muy chica para la gran demanda de asientos que se genera cada año escolar.

La escuela técnica Nikola Tesla fue creada como una escuela de manualidades en el año 1947, otorgando a sus alumnas el título de Maestra de Manualidades. Comenzó a funcionar en una casa de familia construida a principios del siglo XX, sobre un terreno de 15 por 75 con paredes de adobe y chapas en los techos.

En la década de los 90, además de una carrera para maestra, comenzó a funcionar como escuela técnica, pero tuvo que cambiar su modalidad con la aparición de la ley federal de educación. Recién a principios del 2000 pudo volver a ser escuela técnica, otorgando el título de Técnico Electrónico.

La demanda por asientos comenzó a potenciarse, por lo que se realizaron ampliaciones en la parte posterior. Estas ampliaciones no fueron suficientes y el pequeño terreno no permite seguir ampliando.

Hubo un intento de expropiación de un terreno baldío colindante que no prosperó. También se realizaron gestiones para la construcción de un nuevo edificio en el sector de la Banda Este de la ciudad, un proyecto que no tuvo ningún avance a pesar de que existe una familia dispuesta a donar el terreno para construir.

“Como comisión de padres estamos en esta sentada acompañando a los alumnos pidiendo por un colegio nuevo. Este edificio no es apto para los alumnos, ellos están hacinados en algunas aulas, con techos que se caen y paredes en mal estado. Todo es muy peligroso para los chicos. Ya se presentaron notas y se realizaron reuniones con distintas autoridades sin respuesta”.

“Las falencias se deben a que es un edificio viejo; no hay salida de emergencia; tiene una sola entrada; hay dos aulas en un mismo espacio físico; las paredes se encuentran deterioradas, algunas con boquetes, están sostenidas con muebles para que no se caigan, hay riesgos ciertos”, manifestó la señora Karina Zanier.

También otros miembros de la comisión expresaron su preocupación. “Queremos que todos nos acompañen en esta lucha. Los pedidos formales no tienen el eco esperado y adoptamos esta medida de fuerza; queremos que nos escuchen. Se invierte mucho en Salta capital pero para el interior nunca hay nada. Estamos muy preocupados por la salud de nuestros niños” expresaron.

La sentada dio inicio a las 8. A las 10.30 se hicieron presentes en el establecimiento el director de Escuelas Técnicas, profesor Diego López Murillo, acompañado por el supervisor de Escuelas Técnicas, Adolfo Lobo. Ambos se reunieron con el director, profesor Fermín Chosco, los padres y concejales municipales, para escuchar sobre sus preocupaciones y plantear soluciones.

“Vinimos a escuchar la preocupación de los papás y los docentes. Ellos nos plantearon primero sobre los problemas edilicios. En ese sentido quiero informar que esta escuela recibió la semana anterior $180.000 y va a recibir una cifra similar en el segundo semestre para las reparaciones pertinentes, como pintura, agua, rejas, mobiliarios, goteras en techos y el cielo raso. No son muchos los fondos pero tampoco es un cifra despreciable”.

“Otra de las cuestiones que nos plantearon es el hecho de no contar con un espacio para realizar educación física. Lo tienen que hacer en distintos lugares fuera de la institución, acordamos unificar esta actividad en un solo lugar. Vamos a trabajar para conseguir ese lugar que puede ser un club y tenemos algunos en vista”, manifestó López Murillo.

Otro de los problemas es la falta de espacios físicos para el dictado de clases, lo que lleva a que un mismo salón sea compartido por dos cursos distintos, que los alumnos deban estar sentados pegados al pizarrón sin espacio para el desplazamiento.

“Vamos a ver la posibilidad de conseguir algún inmueble aunque sea pequeño, para que hasta allí se trasladen algunos cursos, lo que nos permitiría descomprimir esta situación especialmente en el turno mañana, donde se concentra la mayor cantidad de chicos”, expresó el funcionario provincial.