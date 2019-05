Máximo, tras el anuncio de CFK: "Alberto Fernández es el candidato para construir una Argentina diferente"

El diputado nacional del Frente para la Victoria y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aseguró hoy que el flamante postulante presidencial Alberto Fernández "tiene la responsabilidad de conducir" al frente "patriótico" a una victoria en las elecciones de octubre.

"Alberto Fernández es nuestro candidato y tiene la responsabilidad de conducir a la victoria el 27 de octubre a este frente patriótico que necesita darle y darse una oportunidad para construir una Argentina diferente", enfatizó el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien integrará la fórmula como candidata a vicepresidenta junto a su ex jefe de Gabinete.

Máximo Kirchner se expresó así al cerrar un acto en Ferro, organizado por Unidad Ciudadana y los Irrompibles, la agrupación radical que lidera Leandro Santoro.

El legislador nacional lanzó críticas al gobierno del presidente Mauricio Macri y también llamó a militar "casa por casa, barrio por barrio".

"Tengan la plena convicción de que si cada uno de nosotros, casa a casa, barrio a barrio, ciudad a ciudad, sale a convencer a aquel que todavía está dudando, van a venir buenos tiempos", indicó el líder de La Cámpora, que este viernes estuvo con Alberto Fernández en un almuerzo en Lomas de Zamora y después participó de la reunión en el departamento de su madre en Recoleta, donde se definió que era el momento de comunicar la decisión.

Máximo Kirchner le reclamó a Macri que "tenga piedad" y que "entienda que su tiempo está languideciendo".

"No queríamos esto. Fuimos una oposición muy responsable", destacó el diputado nacional, que compartió escenario con Santoro, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo y Graciana Peñafort, entre otros.

El legislador recalcó que Cambiemos "mintió deliberadamente durante la campaña porque nunca tuvo la intención de cumplir con la palabra empeñada".

Y agregó: "A los pibes y las pibas que están pensando en irse del país, que no se vayan. A los comerciantes que están pensando en cerrar, que no cierren y no echen a nadie que falta poco. A los industriales que quieren otro modelo para la Argentina, que aguanten y ayuden a su pueblo. Es entre todos, atrás quedan las diferencias".